В ДГД Алматы объяснили, чем опасны неофициальная работа и «серые» зарплаты

В Алматы предупредили о последствиях выплаты «серых» зарплат для работников и работодателей, передает корреспондент агентства Kazinform.

С начала года в налоговые органы Алматы поступило более 500 жалоб, связанных с неофициальным трудоустройством и отсутствием социальных отчислений.

Как отметили в департаменте государственных доходов, в городе по-прежнему распространены случаи, когда работодатели официально не оформляют сотрудников или выплачивают часть заработной платы «в конверте». Многие соглашаются на такие условия ради более высокого дохода «на руки», не задумываясь о возможных последствиях.

— На первый взгляд «серая» зарплата может показаться выгодной как работодателю, так и сотруднику. Однако в дальнейшем это нередко приводит к серьезным проблемам. Об отсутствии пенсионных и социальных отчислений люди зачастую узнают только при выходе на пенсию, оформлении декретных выплат или пособий, — сообщил руководитель управления камерального мониторинга ДГД по Алматы Даурен Каймухаметов.

В ведомстве подчеркнули, что неофициальная занятость лишает работников трудового стажа, пенсионных накоплений и социальных выплат, а также может повлиять на размер будущей пенсии. Кроме того, возникают сложности при оформлении больничных, отпускных и других пособий.

— Официальное трудоустройство обеспечивает не только стабильную заработную плату, но и социальные гарантии. Это пенсионные накопления, медицинское страхование, выплаты при потере работы или трудоспособности. Также подтвержденный доход играет важную роль при получении кредитов и других финансовых услуг, — отметил Даурен Каймухаметов на брифинге Региональной службы коммуникаций.

В ДГД напомнили, что все трудовые договоры должны быть зарегистрированы на портале Enbek.kz. Проверить пенсионные взносы и социальные отчисления можно через eGov.kz, личный кабинет ЕНПФ, мобильное приложение e-Salyq Azamat, а также приложения банков второго уровня.

Еще одной проблемой, связанной с «серыми» зарплатами, являются крупные покупки. При приобретении квартиры, автомобиля или другого дорогостоящего имущества налоговые органы могут сопоставить стоимость покупки с официально подтвержденными доходами гражданина.

Если расходы значительно превышают задекларированные доходы, человеку придется объяснять происхождение средств. Это может привести к дополнительным проверкам, доначислению налогов, начислению пени и административной ответственности.

— Если официальный доход не соответствует стоимости приобретенного имущества, у государственных органов могут возникнуть вопросы к источникам этих средств. То, что сегодня кажется выгодным, впоследствии может обернуться серьезными финансовыми последствиями, — пояснил Даурен Каймухаметов.

