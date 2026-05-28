Реформа Налогового кодекса: в Мажилисе предложили меры по стимулированию роста зарплат

Депутаты предложили стимулировать рост зарплат через реформу Налогового кодекса

МСБ должны получить равные условия для роста зарплат — Перуашев

Депутатская фракция партии «Ак Жол» в Мажилисе направила депутатский запрос Премьер-Министру Казахстана Олжасу Бектенову с предложением пересмотреть налоговые условия для малого и среднего бизнеса в части учета расходов на фонд оплаты труда.

В документе отмечается, что инициатива направлена на стимулирование роста заработных плат, легализацию занятости и расширение налоговой базы в секторе МСБ.

Как подчеркивает мажилисмен Азат Перуашев, ключевой задачей государства остается рост доходов населения при устойчивом развитии экономики.

— Как известно, глава государства Касым-Жомарт Токаев постоянно ставит задачу повышения доходов населения при стабильном росте экономики. В рамках исполнения этих поручений обсуждаются меры по увеличению заработных плат госслужащих и повышение минимальной заработной платы до 150 тысяч тенге. При этом важную роль в этом процессе должен сыграть и малый и средний бизнес, — отмечается в запросе.

Вместе с тем депутат заявляет о наличии системной проблемы в действующем налоговом регулировании, которая, по его мнению, ограничивает возможности МСБ увеличивать фонд оплаты труда.

По его словам, речь идет о статье 724 Налогового кодекса, регулирующей специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, где право учитывать расходы на оплату труда при налогообложении фактически ограничено крупными субъектами.

— Действующая редакция кодекса предусматривает возможность исключения расходов по фонду оплаты труда из налогооблагаемого оборота только для налогоплательщиков с оборотом от 24 тысяч МРП, то есть порядка 1,2 миллиарда тенге в год. В результате подавляющее большинство субъектов малого и среднего бизнеса не могут применять данную норму, несмотря на то, что именно они формируют значительную часть занятости, — говорится в депутатском запросе.

Депутат отмечает, что в таких условиях налогом фактически облагается весь доход предприятий, включая затраты на заработную плату, социальные отчисления и обязательные взносы.

— В результате расходы на фонд оплаты труда включаются в налогооблагаемую базу, что снижает стимулы работодателей к легальному повышению заработных плат и расширению официальной занятости. Это создает неравные условия между различными категориями бизнеса и может косвенно стимулировать уход части предпринимателей в теневой сектор, — подчеркивается в документе.

В этой связи фракция «Ак Жол» предлагает пересмотреть положения статьи 724 Налогового кодекса и распространить право на отнесение расходов по фонду оплаты труда на налоговые вычеты для всех субъектов, применяющих СНР на основе упрощенной декларации, независимо от оборота.

