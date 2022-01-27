В детсадах необходимо внедрить новую модель обучения - Ералы Тугжанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов заявил, что в детских садах необходимо внедрить новую модель дошкольного обучения. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дошкольный возраст, безусловно, это уникальное окно возможностей, где закладывается фундамент личности. Наиболее важной задачей остается переход от количественных параметров к показателям раннего развития детей, качеству предоставляемых услуг. Мы неоднократно об этих вещах уже говорили. В прошлом году утвердили постановлением Правительства модель развития дошкольного обучения и воспитания. В детских садах необходимо внедрить новую модель дошкольного обучения. Шолпан Танатовна (Каринова - первый вице-министр МОН РК), я прошу отдельно потом доложить по данному вопросу, в том числе по созданию Института раннего развития детей», - обратился в ходе расширенного заседания коллегии министерства образования и науки.

Также заместитель Премьер-Министра рассказал, как должна проводиться воспитательная работа.

«В образовательном процессе главное - это воспитание, об этом мы тоже не раз говорили. Эффективное обучение может идти только через воспитание интеллектуальных качеств, умение добывать и работать с информацией. Обучение без воспитывающего начала - это просто выучка, и даже таит определенную опасность для общества. Как говорили в древности: «Кто преуспел в обучении, но отстал в нравах, больше отстал, чем преуспел». Система образования должна формировать духовно богатую, нравственную, интеллектуальную, творческую личность», - считает Ералы Тугжанов.