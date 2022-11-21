В день выборов родилось 60 детей в Алматы
21 Ноября 2022, 15:40
21 Ноября 2022, 15:40
В день выборов родилось 60 детей в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В день выборов, 20 ноября, в Алматы родилось 60 детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«За прошедшие сутки, 20 ноября, в родильных домах Алматы на свет появились 60 детей. Из них 26 мальчиков и 34 девочки», - отметили в пресс-службе управления общественного здравоохранения города.
Ранее сообщалось, что 20 ноября, в день президентских выборов в стране появились на свет 634 маленьких гражданина, среди них 6 двоен, 328 мальчика и 306 девочки.
20 ноября в Казахстане прошли президентские выборы. По предварительным итогам за Касым-Жомарта Токаева проголосовали 81,31% избирателей.
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