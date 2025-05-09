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    16:39, 09 Май 2025 | GMT +5

    В День Победы участнице войны исполнилось 102 года

    Участница Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Ольга Савенко отметила 102-й день рождения в День Победы, передает корреспондент Kazinform.

    В День Победы участнице войны исполнилось 102 года
    Фото: Минобороны РК

    Как сообщили в Минобороны, поздравить фронтовичку с двойным праздником 9 мая в Алматы пришли военнослужащие и курсанты Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи, а также представители управления по делам обороны Бостандыкского района и ветеранских организаций.

    Теплые слова поздравлений и памятные подарки Ольге Андреевне вручили в домашней обстановке. Заместитель председателя алматинского филиала РОО «Ветераны Вооруженных сил Республики Казахстан» полковник в отставке Толеген Мустафин зачитал поздравительный адрес от имени министра обороны.

    В День Победы участнице войны исполнилось 102 года
    Фото: Минобороны РК

    — Для нас огромная честь поздравить Ольгу Андреевну с двойным для нее праздником — днем рождения и Днем Победы. Ее жизненный путь — это не просто страница истории, а живой пример героизма, о котором мы обязаны рассказывать молодому поколению. Мы воспитываем наших курсантов не только как будущих офицеров, но и как граждан, глубоко уважающих тех, кто подарил нам мир, — отметил заместитель начальника института полковник Медгат Мадрахимов.

    Ольга Савенко родилась в 1923 году в Алматы. В 18 лет добровольно ушла на фронт, служила в составе 109-го отдельного полка связи 1-го Белорусского фронта. Вместе с боевыми товарищами дошла до Берлина и стала свидетелем Великой Победы.

    В День Победы участнице войны исполнилось 102 года
    Фото: Минобороны РК

    После войны она более полувека проработала на Алматинском телеграфе, воспитала двух дочерей.

    Такие встречи с ветеранами стали доброй традицией. Военнослужащие подчеркивают важность личного общения с героями, чьи подвиги служат нравственным ориентиром для будущих защитников Отечества.

    В День Победы участнице войны исполнилось 102 года
    Фото: Минобороны РК

    Ранее мы писали, что в Алматы отпраздновали 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. 

    Теги:
    80-летие Победы Минобороны РК День Победы Алматы Ветераны
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
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