В День Победы участнице войны исполнилось 102 года

Как сообщили в Минобороны, поздравить фронтовичку с двойным праздником 9 мая в Алматы пришли военнослужащие и курсанты Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи, а также представители управления по делам обороны Бостандыкского района и ветеранских организаций.

Теплые слова поздравлений и памятные подарки Ольге Андреевне вручили в домашней обстановке. Заместитель председателя алматинского филиала РОО «Ветераны Вооруженных сил Республики Казахстан» полковник в отставке Толеген Мустафин зачитал поздравительный адрес от имени министра обороны.

Фото: Минобороны РК

— Для нас огромная честь поздравить Ольгу Андреевну с двойным для нее праздником — днем рождения и Днем Победы. Ее жизненный путь — это не просто страница истории, а живой пример героизма, о котором мы обязаны рассказывать молодому поколению. Мы воспитываем наших курсантов не только как будущих офицеров, но и как граждан, глубоко уважающих тех, кто подарил нам мир, — отметил заместитель начальника института полковник Медгат Мадрахимов.

Ольга Савенко родилась в 1923 году в Алматы. В 18 лет добровольно ушла на фронт, служила в составе 109-го отдельного полка связи 1-го Белорусского фронта. Вместе с боевыми товарищами дошла до Берлина и стала свидетелем Великой Победы.

Фото: Минобороны РК

После войны она более полувека проработала на Алматинском телеграфе, воспитала двух дочерей.

Такие встречи с ветеранами стали доброй традицией. Военнослужащие подчеркивают важность личного общения с героями, чьи подвиги служат нравственным ориентиром для будущих защитников Отечества.

Фото: Минобороны РК

Ранее мы писали, что в Алматы отпраздновали 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.