В День Первого Президента свыше 90 семей получили ключи от новых квартир в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – На востоке Казахстана в День Первого Президента открыли новые социальные объекты, вручили ключи счастливым новоселам и вспомнили достижения Казахстана за годы Независимости, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

В Бескарагайском районе в знаменательный день открылся новый дом молодежи. Молодежный ресурсный центр станет местом поддержки молодежных инициатив.

В Тарбагатайском районе состоялось торжественное открытие сельского клуба в селе Ойшилик, где в рамках программы «Ауыл-Ел бесігі» был проведен текущий ремонт, обновлены кровля, потолки, расширена сцена, заменена полностью система отопления, а снаружи сельский клуб обшили сайдингом. Праздничное настроение жителям села подарили творческие коллективы клуба.

А в селе Байтогас открыли мини футбольное поле для занятия спортом молодежи.

В Жарминском районе в рамках празднования Дня Первого Президента в селе Карасу состоялось долгожданное для всех жителей событие – запуск нового водопровода. Его строительство было начато в декабре 2019 года. Спустя два года объект введен в эксплуатацию, и в каждый дом пришла чистая питьевая вода.

В этот праздничный день жители нескольких районов стали новоселами. Для многих из них – приобретение собственного жилья первоочередная цель, и во многом решить квартирный вопрос жителям помогают жилищные государственные программы. В поселке Глубокое несколько многодетных семей стали обладателями ключей от новых домов, построенных в рамках региональной программы «Одноэтажный Восток». В соответствии с этой программой были возведены дома и в Тарбагатайском, Уланском, Аягозском районах. Семьи, проживающие в данных районах, также сегодня получили ключи от нового жилья. Это стало большим событием и серьезной поддержкой многодетных и малообеспеченных семей.

Помимо этого, в Аягозском районе, в селе Караагаш, в рамках проекта «Туған жер» и программы «Рухани жаңғыру» за счет средств мецената открылся фельдшерско-акушерский пункт.

Во всех городах и районах Восточного Казахстана в праздничный день состоялись концерты, торжественные собрания, где наградили ряд граждан, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие районов, спортивные соревнования.

В Семее ко Дню Первого Президента РК состоялось открытие центра «Тең қоғам» для особенных детей. В данном центре родители, воспитывающие особенных деток, смогут не только посетить кабинеты с современным оборудованием, но и обратиться за помощью к специалистам разного профиля. Все это – совершенно бесплатно. Учреждение сможет дать большой импульс поддержке семей. Ведь здесь с детьми будут заниматься высококвалифицированные логопеды, психологи, массажисты, врачи лечебной физкультуры. Примечательно, что в Семее готовятся к открытию еще одного реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями в рамках второго этапа инициативы Нурсултана Назарбаева «Қамқорлық» при содействии Фонда Первого Президента. Он будет рассчитан на детей от трех до 18 лет. К тому же, здесь заработает Центр раннего вмешательства, где квалифицированную помощь смогут получить дети с рождения и до трех лет. При содействии Фонда Первого Президента приобретено новейшее оборудование, а медицинский персонал прошел зарубежную стажировку. В центре, который бы предусматривал комплексную работу, нуждались уже давно, ведь вовремя проведенная реабилитация ребенка дает ему огромный шанс на здоровое будущее.

А в Усть-Каменогорске молодежь встретилась с земляками, которые лично общались с Нурсултаном Назарбаевым. Заслуженные жители города и области встретились с молодежью в библиотеке имени Оралхана Бокея и рассказали о встречах с великим современником Первым Президентом, его роли в становлении и развитии Независимого Казахстана, принятии исторических решений.​ ​В библиотеке также были организованы​ концерт и выставка, посвященные Елбасы. ​Подобные тематические мероприятия прошли в учебных заведениях, на предприятиях.

В целом, ко Дню Первого Президента в Восточном Казахстане прошло 85 мероприятий, в частности ввод в эксплуатацию свыше 20 новых социальных объектов. А ключи от нового жилья получили 92 семьи.











