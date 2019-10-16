В День хлеба аким Акмолинской области посетил хлебопекарный комбинат

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства в Казахстане появился новый праздник. Сегодня, в День хлеба, аким области Ермек Маржикпаев посетил одно из основных предприятий региона – хлебопекарный комбинат «Аксай-нан-Кокшетау», передает МИА «Казинформ».

Аким области ознакомился с производственным процессом и ассортиментом выпускаемой продукции. По словам директора ТОО Сауле Соболевской, предприятие выпускает порядка восьми тонн продукции в сутки. В ассортименте около 140 наименований, из них хлебобулочных изделий – 47. Вся их продуктовая линейка представлена в торговых точках Кокшетау, районов области и на столичных прилавках сети магазинов «AQMOL».

К слову, недорогой формовой хлеб первого сорта под маркой «Алматинский» весом 550 граммов реализуется по социальной цене – 70 тенге за булку. Эта цифра в соответствии с обязательствами, взятыми предприятием, останется неизменной. ТОО планирует постепенно наращивать объемы, особенно линейку здорового хлеба с дополнительными полезными ингредиентами, к примеру, с орехами, сухофруктами, семечками.

В разговоре с работниками «Аксай-нан-Кокшетау» Ермек Маржикпаев интересовался условиями труда, заработной платой. Сейчас здесь трудится 161 человек. «Хлеб, бесспорно, продукт номер один в мире, занимает особое, почетное место на столе. Испокон веков выпекание хлеба требовало от пекаря особого мастерства, терпеливости и старания. От вашей непростой работы зависит здоровье нации и процветание страны», – подчеркнул в своем поздравительном слове руководитель региона.

По области за 9 месяцев текущего года произведено 254 тыс. тонн муки, с ростом к уровню 2018 года на 14,7%. Испечено свыше 21 тыс. тонн хлеба и более 1 тыс. тонн кондитерских изде











