В ДЧС Алматы прокомментировали заявление архитектора об «оползнях» выше Аль-Фараби
В пресс-службе ДЧС Алматы сообщили, что специалисты 10 апреля проверили территорию спортивного комплекса «Сункар» по адресу проспект Аль-Фараби, 128/8.
«На момент осмотра свежих следов сошедших оползней на склоне горы не выявлено, территория СК «Сункар» состоит на учете с 2016 года как оползне-опасный участок, на данный участок составлен соответствующий паспорт с характеристикой и рекомендациями. На 12 апреля запланировано проведение комиссионного обследования участка с заинтересованными службами и ведомствами города», - отметили в департаменте по чрезвычайным ситуациям.
Ранее алматинский архитектор и активист Айдар Ергали на своей странице в Facebook написал, что в Алматы над элитным коттеджным городком, который расположен возле международного комплекса лыжных трамплинов, формируется оползень. Он также подчеркнул, что строить на предгорных холмах - «прилавках» - категорически нельзя, потому что они оползневые.