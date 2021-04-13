В ДЧС Алматы прокомментировали заявление архитектора об «оползнях» выше Аль-Фараби

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Специалисты алматинского управления ГУ «Казселезащита» и департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы провели обследование территории спортивного комплекса «Сункар», где, по словам одного из архитекторов, формируется оползень. На момент осмотра свежих следов сошедших оползней на склоне горы не выявлено, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе ДЧС Алматы сообщили, что специалисты 10 апреля проверили территорию спортивного комплекса «Сункар» по адресу проспект Аль-Фараби, 128/8.

«На момент осмотра свежих следов сошедших оползней на склоне горы не выявлено, территория СК «Сункар» состоит на учете с 2016 года как оползне-опасный участок, на данный участок составлен соответствующий паспорт с характеристикой и рекомендациями. На 12 апреля запланировано проведение комиссионного обследования участка с заинтересованными службами и ведомствами города», - отметили в департаменте по чрезвычайным ситуациям.

Ранее алматинский архитектор и активист Айдар Ергали на своей странице в Facebook написал, что в Алматы над элитным коттеджным городком, который расположен возле международного комплекса лыжных трамплинов, формируется оползень. Он также подчеркнул, что строить на предгорных холмах - «прилавках» - категорически нельзя, потому что они оползневые.