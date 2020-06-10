В ДЧС Алматы назвали причину прошедших крупных пожаров

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с 20 мая по 5 июня произошло несколько резонансных пожаров. Об этом на онлайн-брифинге сообщил заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям города, полковник гражданской защиты Арман Байгелов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его данным, на тушение одного из этих пожаров, в связи с большой площадью горения, кроме специальной пожарной техники и поливомоечных машин горводоканала, был привлечен вертолет.

«Все пожары были разной степени сложности в зависимости от назначения, горючей загрузки и конструктивных особенностей. Благодаря своевременным мерам по наращиванию сил и средств - жертв и пострадавших удалось избежать. В период карантина на особый режим несения службы было переведено 1525 спасателей и 287 единиц специальной техники. Ежесуточно для немедленного применения на службу заступают 355 человек, 118 техники и 3 авиаборта», - говорит он.

Причиной пожаров на двух объектах стало короткое замыкание электропроводки: это пожар, вспыхнувший 26 мая в Ауэзовском районе по ул.Мұстай Кәрім 1 Б/3, на территории строящегося объекта, где произошло горение складированного лесопиломатериала на площади 970 кв.метров, и пожар 27 мая в гостиничном комплексе «Гыньяз» в Жетысуском районе, по ул. Жетысуская 46 «Б», на площади 300 кв.метров, на этих пожарах был предотвращен переход огня в частный сектор.

Причиной пожара на третьем объекте, 29 мая в Турксибском районе, по ул. Бекмаханова 96 «Г» явилось несоблюдение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ, в результате чего возникший огонь перекинулся на склады ТОО «МОЛ-КЕМ» и распространился на площадь 1600 кв. метров. Быстрому распространению пожара способствовала большая горючая загрузка складов и навесов мототехникой.

В четвертом случае, 3 июня в Медеуском районе по ул. Сагадат Нурмагамбетова 150, при проведении огневых работ, связанных с устройством гидроизоляции на кровле здания, произошло возгорание горючего утеплителя кровли новостроящегося здания школы, с распространением на площадь 700 кв.м. На пожаре удалось предотвратить переход огня на примыкавшие постройки.

«В соответствии с действующим законодательством РК и введенным мораторием, 4 из вышеуказанных объектов проверке со стороны ДЧС Алматы не подлежат. То есть, согласно Предпринимательского кодекса РК, проверкам в особом порядке подлежат объекты высокой степени риска, к примеру склады площадью более 2500 квадратных метров, объекты торговли, общепита площадью более 1500 квадратных метров и другие. Такие объекты в обязательном порядке проверяются раз в год. Объекты, не относящиеся к высокой степени риска (незначительная степень), проверяются лишь в случае обращения граждан, поручения органов прокуратуры и вышестоящих органов по фактам, представляющим угрозу жизни и здоровью людей», - добавил Арман Байгелов.

Арман Байгелов добавил, что в этой связи возрастает ответственность лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности и сохранность государственного и частного имущества.

Так, согласно технического регламента «Общие требования к правилам пожарной безопасности» - обеспечение пожарной безопасности на объекте возлагается на собственников объектов, руководителей организаций, предприятий, независимо от форм собственности, а также индивидуальных предпринимателей.

В свою очередь руководители организаций в целях обеспечения пожарной безопасности должны в установленном порядке назначать ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности на отдельных участках работ.

«Соответственно, если на объекте произошёл пожар, по причине несоблюдения норм и правил пожарной безопасности, ответственность предусмотрена ст. 410 КРК об административных правонарушениях, в виде предупреждения либо штрафа в размере от 5 до 50 МРП (от 13 890 до 138 900 тенге)», - добавил спикер.

В ДЧС напомнили владельцам объектов необходимо сосредоточить внимание на следующие вопросы:

-содержание систем противопожарной защиты и дымоудаления в исправном состоянии, в случае их отсутствия принять меры по их монтажу, там, где они требуются;

- содержание в исправном состоянии электротехнического хозяйства;

-соблюдение правил пожарной безопасности при проведении сварочных и огневых работ;

-с персоналом объекта в обязательном порядке проводить инструктажи по соблюдению правил пожарной безопасности.



