В ЦИК поступило заявление Дариги Назарбаевой о сложении полномочий депутата
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Центральная избирательная комиссия внесет представление о досрочном прекращении полномочий депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан Дариги Назарбаевой в Мажилис, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
О наступлении основания, влекущего прекращение полномочий депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан Назарбаевой Д.Н.
В соответствии со статьей 52 Конституции Республики Казахстан, пунктами 3 и 8 статьи 24 Конституционного закона Республики Казахстан от 16 октября 1995 года «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что в связи с подачей заявления наступило основание, влекущее досрочное прекращение полномочий депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан Назарбаевой Дариги Нурсултановны.
2. Внести представление о досрочном прекращении полномочий депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан Назарбаевой Д.Н. в Мажилис Парламента Республики Казахстан.
Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Н. Абдиров
Секретарь Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан А. Щегорцова
город Нур-Султан, 25 февраля 2022 года, № 12/448
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