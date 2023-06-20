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В Чуйской области Кыргызстана горит нефтебаза

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
20 Июня 2023, 20:15
В Чуйской области Кыргызстана горит нефтебаза Фото: t.me/news24kg

БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - В городе Шопоков Сокулукского района Чуйской области Кыргызстана произошло возгорание на нефтебазе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Кабар».

По данным МЧС КР, на месте работают 4 пожарных расчета.

В ГП «Кыргыз темир жолу» сообщили, что возгорания на объектах (вокзал, железная дорога и т.д.) не зафиксировано.

По предварительным данным, возгорание вспыхнуло на участке, расположенном возле станции.

«Предприятие направило пожарный поезд в качестве дополнительных сил и средств для тушения пожара», - отметили в компании.


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