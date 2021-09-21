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    17:10, 21 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В числе погибших при стрельбе в Пермском университете казахстанцев нет – МИД РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Среди погибших и пострадавших в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете казахстанских студентов нет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Общее количество казахстанских студентов по консульскому округу Генконсульства РК в Казани около 5 тысяч человек, в Пермском государственном национальном исследовательском университете обучается 22 казахстанских студента. В результате инцидента в университете среди погибших и пострадавших казахстанских студентов нет», - сообщили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что число пострадавших при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете составляет 28, 8 человек погибли.

    Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ, в результате преступления 8 человек погибли. 28 пострадавших обратились за медицинской помощью, часть из них госпитализирована с травмами и ранениями различной степени тяжести.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Криминал Главная МИД РК Происшествия Стрельба в Перми Россия
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