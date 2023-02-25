В четырех провинциях Турции произошли землетрясения

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Подземные толчки зафиксированы на востоке и в центральной части Турции, в провинциях Малатья, Бингёле, Сивас и Конья, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

В Малатье произошло землетрясение магнитудой 4,7. Согласно информации, размещенной на сайте Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD), в 23:25 зарегистрировано землетрясение с эпицентром в районе Пютюрге, на глубине 7 километров.

В Бингёле зафиксировано землетрясение магнитудой 4,4, в 03:28 по местному времени в районе Солхан, на глубине 14 километров.

В провинции Сивас на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7 балла. Подземные толчки зафиксированы в пятницу в 20:19 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 5 км, с эпицентром в районе Гюрюн. После землетрясений 6 февраля с эпицентром в Кахраманмараше Гюрюн был включен в зону бедствия. В результате стихийного бедствия на территории района обрушились либо были серьезно повреждены 217 зданий. 933 строения понесли легкий урон.

В провинции Конья в центральной части Турции произошло землетрясение магнитудой 4,3 балла. Подземные толчки зафиксированы в пятницу 17:01 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 7 км. Эпицентр находился в районе Эрегли.