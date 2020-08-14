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В четыре раза сократилось число малообеспеченных семей в Туркестанской области

14 Августа 2020, 08:31
В четыре раза сократилось число малообеспеченных семей в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - По сравнению с прошлым годом в Туркестанской области количество малообеспеченных семей уменьшилось в 4 раза. Специалисты связывают снижение числа нуждающихся в помощи с выделением специальных социальных пособий многодетным семьям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

В частности, в регионе до 1 августа 2020 года 27,5 тыс. малообеспеченных семей (156,9 тыс. человек) выделена сумма в 7706,9 млн тенге. Также для 35 877 детей в возрасте 1-6 лет гарантированный социальный пакет составил 1104,3 млн тенге. Из числа получателей адресной социальной помощи трудоустроено 9 944 человека.

Кроме того, в период чрезвычайного положения в апреле-мае 160,6 тыс. человек были обеспечены продуктовыми корзинами на общую сумму 2,2 млрд тенге. В рамках программы «Қамқорлық» выявлено 1643 семьи, попавших в трудную жизненную ситуацию, из них 35 семей обеспечены жильем. Также1 643 семьям оказана помощь на сумму 341,7 млн тенге за счет спонсорских средств.


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