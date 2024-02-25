В честь легендарного «Кара майора» проходит турнир по универсальному бою в Алматы

В Алматы стартовал турнир по универсальному бою, посвященный 35-летию вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана и памяти героя афганской войны Бориса Керимбаева, известного по прозвищу «Кара майор», передает корреспондент агентства Kazinform.

Почетными гостями мероприятия стали ветераны афганской войны, сослуживцы «Кара майора», а также депутаты, общественные деятели и известные спортсмены. Многие из них в ходе своего выступления на церемонии открытия турнира с теплотой вспоминали о Борисе Керимбаеве, отмечая, прежде всего, его человеческие качества и подвиги.

Фото: Еламан Турысбеков/ Kazinform

Известный государственный и общественный деятель, президент федерации универсального боя РК, председатель Ассоциации Qazaqstan Ardagerleri, поэт Бахытбек Смагулов, выступая с приветственным словом, прочитал стихотворение собственного сочинения, посвященное героям афганской войны и пожелал удачи всем участникам соревнования. Позже он наградил ряд ветеранов-афганцев и спортсменов нагрудным знаком «Ар-намыс» имени Бориса Керимбаева.

Один из организаторов турнира, глава специализированной детско-юношеской спортивной школы № 4 Айталап Кургамбаев сообщил, что главной целью турнира является пропаганда героизма ветеранов, патриотизма среди молодежи, а также популяризация здорового образа жизни и этого вида спорта.

— Универсальный бой — это комплексный вид спорта, включающий в себя преодоление полосы препятствий, метание ножей, стрельбу и рукопашный бой. Он становится все более популярным видом спорта среди молодежи. Как самостоятельный и самодостаточный вид спорта он тесно связан с развитием различных видов боевых единоборств, поэтому унибой вызывает такой большой интерес со стороны детей, — сказал он.

Фото: Еламан Турысбеков/ Kazinform

Руководитель федерации универсального боя Алматы Расул Ильясов отметил, что на сегодня универсальный бой является одним из наиболее динамично развивающихся видов единоборств. Это военизированный вид спорта, который учит всех дисциплине, целеустремленности, упорству.

— В последнее время этот вид спорта динамично развивается. Только за три года наши спортсмены уже стали призерами на международных и республиканских соревнованиях. По Алматы сейчас занимаются около 10 чемпионов мира и мастеров международного класса. В прошлом году на чемпионате мира наши спортсмены также взяли «золотые медали» в России, — отметил Расул Ильясов.

Фото: Еламан Турысбеков/ Kazinform

В республиканском турнире принимают участие около 300 детей и юношей из разных регионов страны.

Фото: Еламан Турысбеков/ Kazinform

Состязания будут проходить два дня. Победителей и призеров выявят по итогам двух видов программы: сначала спортсменам необходимо преодолеть полосу препятствий, а затем сразиться в двухраундовом рукопашном поединке на татами. Победителей ждут кубки, медали и ценные призы.

Фото: Еламан Турысбеков/ Kazinform

Фото: Еламан Турысбеков/ Kazinform

Фото: Еламан Турысбеков/ Kazinform