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В Черногории новым президентом избран экс-министр экономики Яков Милатович

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
3 Апреля 2023, 08:53
В Черногории новым президентом избран экс-министр экономики Яков Милатович Фото: aa.com.tr

ПОДГОРИЦА. КАЗИНФОРМ - По итогу подсчета голосов на президентских выборах в Черногории победу одерживает проевропейский экономист, кандидат от движения «Европа сейчас» Яков Милатович, заручившийся поддержкой 60 процентов избирателей. Об этом сообщил наблюдающий за ходом выборов Центр мониторинга (CeMI), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dw.com.

Победивший во втором туре выборов действующего президента Черногории Яков Милатович пообещал за пять лет привести страну в Евросоюз.

Проигравший выборы многолетний глава государства Мило Джуканович с 1991 года пять раз занимал пост премьера страны и дважды был президентом - с 1998 по 2002 год и с 2018 года по настоящее время. По итогам второго тура он признал поражение и поздравил своего соперника. Джуканович продолжит исполнять обязанности президента до 21 мая.

«Черногория сделала свой выбор. Я уважаю этот выбор и желаю ему быть успешным президентом. Если он будет успешным президентом, значит, Черногория тоже будет успешной», - сказал Джуканович.

Милатович занимал должность министра экономики и экономического развития с декабря 2020 года до апреля 2022 года. В прошлом году он стал соучредителем партии «Европа сейчас». Выступая перед своими сторонниками после победы, Милатович пообещал, что в течение следующих пяти лет Черногория войдет в Евросоюз. Страна получила статус кандидата на вступление в ЕС в 2008 году.

«Черногория сделала решительный шаг вперед и попрощалась с устаревшим режимом Мило Джукановича. Страна сделала шаг вперед к европейской, более красивой и справедливой Черногории», - заявил Милатович.

Вместе с тем, поддерживаемый просербским лагерем, Яков Милатович обещает укрепить также и связи с Белградом.


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