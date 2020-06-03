В чем сильные стороны экономической системы Казахстана, рассказал Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Облегчение налогового бремени – стратегическая цель, которую ставят перед собой как Казахстан, так и Россия. Это важный фактор повышения конкурентоспособности экономики и обеспечения привлекательности инвестиционного климата, считает Касым-Жомарт Токаев. Мнение об этом было озвучено в его интервью «Комсомольской правде», передает МИА «Казинформ»

«Ставки налогов в Казахстане ниже действующих ставок в государствах СНГ. Это касается налогов на доходы ИП и юридических лиц, НДС, налога на доходы физических лиц. При этом налоговая система Казахстана, как и России, «гостеприимней», чем в большинстве развитых стран, и направлена на поддержку прежде всего малого и среднего бизнеса.

Преимущество нашей налоговой системы состоит в минимальном контакте предпринимателей с фискальными органами. Процедуры налогового администрирования можно и нужно осуществлять через информационную систему. В Казахстане налоговым органам законодательно запрещено вмешиваться в предпринимательскую деятельность», - отметил в интервью Глава государства.

Предпринимателям предоставлен широкий спектр налоговых льгот, включая специальные режимы налогообложения. На три года освобождены субъекты микро- и малого предпринимательства от уплаты налогов на доходы, введен мораторий на проведение налоговых проверок, напомнил Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, Президент Казахстана отметил очевидные успехи России в цифровизации таможенных операций и налогового администрирования. Таможенные органы внедрили технологии, практически полностью исключающие участие человека – автоматическую регистрацию и автоматический выпуск деклараций.

«В этом плане для Казахстана интересна российская модель интеллектуального пункта пропуска. В области цифровизации налогового администрирования Россия занимает лидирующие позиции в мире. Пристального внимания заслуживает и ваша практика усиления налогового контроля и применения технологий больших данных», - подчеркнул он.

Напомним, что сегодня российская газета «Комсомольская правда» опубликовала интервью с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.