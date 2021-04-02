В чем преимущества инактивированной вакцины

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как известно, на сегодня в Казахстане широко применяется российская вакцина «Спу́тник V» - комбинированная векторная вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19. Что касается нашей отечественной вакцины, ученые отмечают, что инактивированная вакцина QazVac разработана на основе надежной и проверенной временем технологии изготовления вакцин.

В этой связи, чтобы разобраться какие преимущества имеют векторная и инактивированная вакцины, корреспондент МИА «Казинформ» побеседовала с экспертом доказательной медицины, доцентом кафедры «Эпидемиология, биостатистика и доказательная медицина» Казахстанского медицинского университета ВШОЗ Рафаилем Кипшакбаевым.

- Добрый день, Рафаиль Копбосынович! Расскажите, пожалуйста, что нам гарантирует кампания вакцинации?

- В эпидемиологии есть такое понятие «коллективный иммунитет». Что это такое? Это, когда больше 60 % населения либо переболели или провакцинированы. Поэтому, когда мы достигнем этой цифры, естественно, не хотелось бы достигать показателей за счет переболевших, соответственно можно будет говорить о победе над пандемией. То есть, коронавирусная инфекция будет не так быстро распространена, мы сможем отдохнуть от локдаунов и ограничений. Сразу хочу отметить, вакцина – не гарантия того, что человек не заболеет. Вакцина в данном случае гарантия того, что болезнь будет протекать либо в бессимптомной, либо более в легкой форме. Вакцинация необходима, чтобы у населения сформировался коллективный иммунитет. По закону эпидемиологии нужно вакцинировать от 60 % и выше населения, чтобы получить иммунную прослойку. Коллективный иммунитет сформируется при этих цифрах.

- Человеку вводят две дозы вакцины. В чем необходимость постепенного введения двух доз вакцин?

- «Спу́тник V», о которой мы сейчас говорим, векторная вакцина. Что это значит. Шиповидный белок коронавируса встраивается в аденовирус, который известен организму, затем вводится эта конструкция, называемая вектором. Две дозы вводятся, чтобы все имеющиеся штаммы достигли клетки и соответственно сформировался иммунный ответ. То есть, это достигается двумя дозами вакцины.

- Нужно ли соблюдать определенные меры после введения первой дозы вакцины?

- После введения первой дозы вакцины есть вероятность заразиться. Буквально пару недель назад был большой шум. Один из докторов в Алматы после введения первой дозы вакцины заболел коронавирусом. Был большой хайп в интернете о том, что вакцины не спасают и так далее. Здесь я могу сказать о том, что коллега забыл или не знал основы иммунологии. Иммунитет и защита будет формироваться только после введения второй дозы к третьей неделе после этого. То есть, ввели вторую дозу, и только через три недели можно говорить о сформированном иммунитете. До этого момента после введения первой дозы, сразу после второй дозы вакцинированный человек ничем не отличается от невакцинированного. Поэтому, когда люди, поставив первую дозу, сразу снимают маски, начинают нарушать санитарные правила, это приводит к тому, что человек может заболеть. Три недели нужно делать все, что вы делали до вакцинации: пользоваться антисептиками, соблюдать социальную дистанцию, носить маску.

- А когда можно снимать маску?

- Дело в том, что пока у нас не вакцинировано 60% населения, пока не сформирован коллективный иммунитет, говорить об этом сложно. После трех недель после получения второй дозы вакцины можете снимать маску, но имеет ли это смысл? Зачем себя подвергать риску: хоть в легкой форме заразиться.

- Можете ли напомнить о противопоказаниях и о том, какой категории лиц не нужно получать вакцину?

- Основное противопоказание – непереносимость тех или иных компонентов вакцины. Второе – беременность и период лактации. Третье – тяжелое аутоиммунное заболевание. То есть, случаи, когда иммунная система сама вырабатывает антитела против собственного организма, в данном случае вопрос вакцинации решается в индивидуальном порядке.

- Что Вы можете сказать насчет эффективности вакцин?

- По поводу эффективности я бы начал разговор немного позже. Сейчас принципиально важно понять: мы знаем, что антитела после перенесенного коронавируса в организме действуют порядка 6-8 месяцев. Сейчас после начала вакцинации интересно понять: если антитела будут действовать 6-8 месяцев – это хорошо, если больше – отлично, если меньше – смысл в этой вакцине теряется. Поэтому говорить об эффективности можно говорить спустя полгода, измерив уровень антител у вакцинированных.

- Каковы преимущества инактивированной вакцины?

- Казахстанская вакцина QazVac является инактивированной. Что такое инактивированная вакцина? Берется вирус, его убивают тем или иным способом, из мертвого вируса готовится вакцина и соответственно вводится в организм. Преимущество в том, что это наиболее старый метод. Соответственно он наилучшим способом изучен. Его побочный эффект предсказуемый и тоже изученный. То есть, это тот способ, на основе которого изготовлены вакцины, которые нам ставят по календарю прививок. Это старая добрая классика. О недостатках или преимуществах можно говорить, когда увидим клинические результаты. Старый метод не означает, что он хуже других.

- Как людям побороть страх получения вакцины? С чем это связано?

- Я думаю, что это связано с активной деятельностью «антивакцинальщиков», которые доносят свою информацию современными способами. С другой стороны – отсутствие или дефицит официальной проверенной информации. Я стараюсь доносить объективную проверенную информацию. В Instagram у меня подписчиков в десятки, сотни раз меньше, чем у тех, кто пропагандирует, что вакцина – это чипирование и так далее. В этом лежит природа человека. Коронавирус - достаточно новая инфекция. Мы видим много смертей и заражений. Мало объективной информации. А когда мало информации, человек начинает задумываться, и это идет в сторону сказок про чипы, вышки 5G, про то, что нами будут управлять и так далее. Это красивые фантастические истории, которые увлекательно читать, чем научные данные по иммунологии.

Несмотря на то, что я вам сказал, что данных не так много, первичные данные показывают, серьезных осложнений не так много. Вакцина в целом переносится хорошо. Те, кто получил вакцину, хорошо живут. Пользуясь возможностью, хотелось бы обратиться к населению: не нужно бояться вакцинации, что уже давно доказали, вакцина – надежный способ профилактики.

- Спасибо за беседу!

Отметим, что доктор Рафаиль Кипшакбаев на профессиональной странице в Instagram @drrafhuan абсолютно бесплатно отвечает на вопросы людей и консультирует по вопросам COVID-19 и медицины в целом. «Это мой личный вклад в борьбу с эпидемией», - отмечает эксперт доказательной медицины.