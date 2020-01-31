В чем эффективность применения искусственного интеллекта в странах ЕАЭС
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Применение искусственного интеллекта будет способствовать оптимизации многих сфер деятельности экономик стран ЕАЭС. Об этом на форуме «Цифровое будущее глобальной экономики» заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По словам премьера, максимальное развитие потенциала искусственного интеллекта является определяющим фактором повышения глобальной конкурентоспособности стран ЕАЭС.
«В этой связи необходимо принять скоординированные меры в рамках ЕАЭС по созданию благоприятных условий для динамичного развития технологии искусственного интеллекта. Важно наладить активное взаимодействие разработки общих стандартов и правил в выработке политики в области обмена интеграции данных в развитие научно-исследовательской деятельности», - сказал Аскар Мамин.
Глава Правительства также заметил, что применение искусственного интеллекта будет способствовать оптимизации многих сфер деятельности экономик стран ЕАЭС.
«Сегодня на первый план вышли такие факторы глобальной конкурентоспособности, как уровень человеческого капитала, технологическая готовность и цифровизация экономик наших стран. В этой связи хочется отметить, что сохраняющаяся неопределенность перспективы развития мировой экономики усиливает необходимость ускоренного обеспечения современных технологий и создания принципиально новых индустрий будущего технологического уклада», - добавил Премьер-Министр.
Ранее Аскар Мамин сообщил, что в Казахстане уже сделаны первые шаги по внедрению технологии искусственного интеллекта.
Кроме того, Глава Правительства РК заявил, что экономический эффект от внедрения искусственного интеллекта в Казахстане может составить 25 млрд долларов в год.
Напомним, в Алматы проходит форум «Цифровое будущее глобальной экономики» с участием Премьер-министров Казахстана, Армении, Белоруссии, Кыргызстана, России и Молдовы.
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