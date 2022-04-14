В Чехии цены на масло и муку выросли на одну треть

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В Чехии фиксируется высокий уровень инфляции. По словам чешских производителей продуктов питания, ближайшие недели принесут еще один скачок роста цен, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Seznam Zpravy.

Представитель Продовольственной палаты Чехии Дана Вечерова в интервью чешскому порталу Seznam Zpravy сообщила, что в стране ожидается очередной большой рост цен. «В контрактах с торговыми сетями производители должны объявить цену на три месяца и договориться о стоимости. Сейчас такой период закончился. Я боюсь, что в ближайшем будущем будет еще одно повышение цен», - говорит Д. Вечерова.

В Чехии также растут цены на энергию, газ. Если за весь 2021 год продукты прибавили в цене менее одного процента, то в 2022 году продукты подорожали примерно на треть. «Я ожидаю роста до 25-30% в этом году», оценивает представитель Продовольственной палаты.

Наиболее быстро дорожают в Чехии масло (31%) и мука - на 30%. Согласно результатам мартовской инфляции, которые предоставило Чешское статистическое управление (CZSO), цены на молоко выросли на 20,1%, картофель +21,4 %.

Особую озабоченность потребителей вызывает ситуация с поставками муки на чешский рынок. Большая часть мировых запасов зерна поступает из России и Украины. Однако урожай в Украине, по оценкам экспертов, в этом году сократится вдвое.

По словам Д. Вечеровой, чешские комбинаты уже готовятся к дальнейшему подорожанию. «Все хлебобулочные изделия дорожают. То, что мука подорожала на 30%, - очень оптимистичное предположение. Я подтвердила от пекарей, что мука для их использования подорожала на 100%, в прошлом году она стоила шесть крон, в этом году 13 крон. И дальнейшие повышения ожидаются мельницами», - говорит представитель Продовольственной палаты Чехии.