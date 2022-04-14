В Чехии цены на масло и муку выросли на одну треть
Представитель Продовольственной палаты Чехии Дана Вечерова в интервью чешскому порталу Seznam Zpravy сообщила, что в стране ожидается очередной большой рост цен. «В контрактах с торговыми сетями производители должны объявить цену на три месяца и договориться о стоимости. Сейчас такой период закончился. Я боюсь, что в ближайшем будущем будет еще одно повышение цен», - говорит Д. Вечерова.
В Чехии также растут цены на энергию, газ. Если за весь 2021 год продукты прибавили в цене менее одного процента, то в 2022 году продукты подорожали примерно на треть. «Я ожидаю роста до 25-30% в этом году», оценивает представитель Продовольственной палаты.
Наиболее быстро дорожают в Чехии масло (31%) и мука - на 30%. Согласно результатам мартовской инфляции, которые предоставило Чешское статистическое управление (CZSO), цены на молоко выросли на 20,1%, картофель +21,4 %.
Особую озабоченность потребителей вызывает ситуация с поставками муки на чешский рынок. Большая часть мировых запасов зерна поступает из России и Украины. Однако урожай в Украине, по оценкам экспертов, в этом году сократится вдвое.
По словам Д. Вечеровой, чешские комбинаты уже готовятся к дальнейшему подорожанию. «Все хлебобулочные изделия дорожают. То, что мука подорожала на 30%, - очень оптимистичное предположение. Я подтвердила от пекарей, что мука для их использования подорожала на 100%, в прошлом году она стоила шесть крон, в этом году 13 крон. И дальнейшие повышения ожидаются мельницами», - говорит представитель Продовольственной палаты Чехии.