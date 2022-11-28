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В центре Европы состоялась выставка картин Карипбека Куюкова

28 Ноября 2022, 00:28
В центре Европы состоялась выставка картин Карипбека Куюкова

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Картины почетного посла международного проекта «Атом» Карипбека Куюкова представили на специальной выставке в Брюсселе, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие прошло в Брюссельском пресс-клубе, находящемся в «Европейском квартале» бельгийской столицы, в непосредственной близости от зданий Европейских институтов.

Событие вызвало оживленный интерес среди местной прессы, дипломатического корпуса и жителей Брюсселя.

В комментарии собственному корреспонденту МИА «Казинформ» в Бельгии Карипбек Куюков рассказал, что это не первый его визит в столицу Европы.

«Где бы я не был, я всегда говорю, что Казахстан один из первых отказался от ядерного оружия. И это должно стать достойным примером для других стран. К сожалению, угроза применения опасного оружия становится актуальной темой. Дошло до того, что стали звучать прямые угрозы применения ядерного оружия. Думаю, неправильно было бы равнодушно наблюдать со стороны. Долгом каждого здравомыслящего человека, который желает мирного будущего своим детям – не молчать, хоть как-то бороться против ядерного оружия. Сейчас очень много террористов, желающих овладеть не только атомным оружием, но и другими видами опасного вооружения», - сказал он.

Посетившие выставку жители Бельгии отметили, что казахстанский художник Карипбек Куюков - настоящий борец за мир. Своим творчеством казахстанец показывает миру, что ядерные испытания больше нигде не должны повториться.


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