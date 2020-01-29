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вчера 17:55
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В центре Алматы нехватку школ решат путем строительства пристроек
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В центральных районах Алматы с нехваткой школ будут бороться путем строительства пристроек. В то же время ряд новых школ появится в других районах города, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Бакытжан Сагинтаев посетил отчетную встречу с населением акима Бостандыкского района. Как заметил градоначальник, одним из важных вопросов, озвученных на встрече, является нехватка школ.
«Это общая проблема для города. В центральных районах начнем возведение пристроек к 13-ти школам. Планируем открыть их к следующему учебному году. Также к 1 сентября планируем завершить строительство и открыть две школы на 1800 мест в Ауэзовском и Турксибском районах. Определены участки под строительство восьми школ на 12 900 мест в Алатауском, Наурызбайском и Турксибском районах», - написал аким в Instagram.
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