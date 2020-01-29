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В центре Алматы нехватку школ решат путем строительства пристроек

29 Января 2020 02:01
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В центре Алматы нехватку школ решат путем строительства пристроек

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В центральных районах Алматы с нехваткой школ будут бороться путем строительства пристроек. В то же время ряд новых школ появится в других районах города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Бакытжан Сагинтаев посетил отчетную встречу с населением акима Бостандыкского района. Как заметил градоначальник, одним из важных вопросов, озвученных на встрече, является нехватка школ.

«Это общая проблема для города. В центральных районах начнем возведение пристроек к 13-ти школам. Планируем открыть их к следующему учебному году. Также к 1 сентября планируем завершить строительство и открыть две школы на 1800 мест в Ауэзовском и Турксибском районах. Определены участки под строительство восьми школ на 12 900 мест в Алатауском, Наурызбайском и Турксибском районах», - написал аким в Instagram.

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Ключевые слова: Алматы, Образование, Акимат, Строительство,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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