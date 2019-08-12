В будущем триатлон-парке Караганды появится Аллея олимпийской славы

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде активными темпами идёт строительство триатлон-парка. Спортивный объект будет расположен между «Голубыми прудами» и Юго-Востоком. Он строится на частные инвестиции по программе «Рухани жаңғыру», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Помимо зон для занятия спортом, в триатлон-парке появится и Аллея олимпийской славы. Она будет посвящена спортсменам, прославившим область и Казахстан на мировой арене.

Карагандинцы смогут поучаствовать в выборе дизайна оформления аллеи. В социальных сетях эскизы выставят на народное голосование.

Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов побывал на строительной площадке и ознакомился с ходом работ.

«Все работы идут по графику. На начальном этапе будут открыты первая дистанция и парковочная зона на 150 автомобилей. Эту часть завершим к концу августа. Сможем провести соревнования по дуатлону - бегу и велогонке. К концу сентября планируем завершить второй этап», - сообщил Айдос Мухатаев, председатель правления ТОО «Eurasia Building».

По его словам, уже заказаны тартановое покрытие для дорожек, искусственное покрытие для футбольного и баскетбольного полей, а также спортивные тренажёры. Всё оборудование - местного производства.

Кроме этого, будущий триатлон-парк уже начали облагораживать. Посажено 800 деревьев, и озеленение продолжится.

Помимо беговых, велосипедных и пешеходных дорожек, проект включает в себя множество площадок для любителей разных видов спорта: футбола, баскетбола, тенниса и шахмат. Будут обустроены зоны для воркаутеров и скейтеров. А среди зелёных насаждений нашли место для мини-зоопарка.

Инфраструктура триатлон-парка будет соответствовать международным стандартам, и Караганда сможет проводить республиканские первенства, отмечают инициаторы проекта.

После сдачи объект передадут на баланс управления парками культуры, отдыха и скверами.