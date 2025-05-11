В Брюсселе возложили цветы к памятнику погибшим во время войны
В Брюсселе сотрудники Посольства Казахстана и общины соотечественников в Бельгии совместно с руководителями дипмиссий стран СНГ возложили цветы к монументам советским гражданам, погибшим в борьбе за освобождение страны, и участникам бельгийского Сопротивления, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
В церемонии, состоявшейся на кладбище в брюссельской коммуне Эвер, приняли участие казахстанские дипломаты, представители СМИ и соотечественники. От Посольства РК был возложен памятный венок.
Ранее сообщалось, что по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также Дня защитника Отечества, сотрудники посольства Республики Казахстан в Чешской Республике возложили венок на Ольшанском кладбище в столице страны - Праге, где вместе с другими бойцами Красной армии покоятся и казахские воины.