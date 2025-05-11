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    23:23, 10 Май 2025 | GMT +5

    В Брюсселе возложили цветы к памятнику погибшим во время войны

    В Брюсселе сотрудники Посольства Казахстана и общины соотечественников в Бельгии совместно с руководителями дипмиссий стран СНГ возложили цветы к монументам советским гражданам, погибшим в борьбе за освобождение страны, и участникам бельгийского Сопротивления, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Бельгия памятник
    Фото: Посольство Казахстана в Бельгии

    В церемонии, состоявшейся на кладбище в брюссельской коммуне Эвер, приняли участие казахстанские дипломаты, представители СМИ и соотечественники. От Посольства РК был возложен памятный венок.

    Ранее сообщалось, что по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также Дня защитника Отечества, сотрудники посольства Республики Казахстан в Чешской Республике возложили венок на Ольшанском кладбище в столице страны -  Праге, где вместе с другими бойцами Красной армии покоятся и казахские воины.

    Теги:
    80-летие Победы День Победы Бельгия Видео Победа
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
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