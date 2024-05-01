В Брюсселе состоялась первая встреча послов Центральной Азии, АСЕАН и Монголии

В понедельник в посольстве Казахстана в Бельгии прошла первая неформальная встреча глав дипломатических миссий государств Центральной Азии, Монголии и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН),сообщает собственный корреспондент Kazinform.

Целью мероприятия стал обмен опытом по расширению Азиатско-Европейского торгово-экономического и отраслевого партнерства, а также изучение практики АСЕАН по выстраиванию межрегионального и внутрирегионального диалогов.

Посол Казахстана Маргулан Баймухан отметил важную роль брюссельских дипмиссий в развитии отношений Азии с Европейским союзом — самым крупным промышленным экспортером и приоритетным рынком поставок для 80 стран.

— Сегодня благодаря разноплановому и эффективно выстроенному сотрудничеству, страны АСЕАН совокупно являются третьим крупнейшим торговым партнером Евросоюза с ежегодным оборотом в более чем 270 млрд евро. Ваш путь интересен для нас, так как Центральная Азия, находясь на стыке Азиатского и Европейского континентов, и, являясь связующим мостом между мировыми рынками, активно работает над реализацией энергетического, транспортного и экспортного потенциала в отношениях с ЕС, — сказал казахстанский дипломат.

ВВП стран Центральной Азии и Монголии в совокупности на сегодня составляет 430 млрд евро, а растущее молодое население этих стран к 2050 году может перевалить за отметку 100 млн человек. В 2023 году объем внутрирегиональной торговли в Центральной Азии составил 11 млрд евро.

По мнению М. Баймухана, схожая позиция стран Центральной Азии и АСЕАН в вопросах укрепления глобального диалога и международной безопасности является важным условием углубления экономических отношений. Так, АСЕАН и Центральная Азия декларируют себя в качестве зон, свободных от ядерного оружия.

Он отдельно остановился о целенаправленной работе Казахстана по развитию торгово-экономических отношений с АСЕАН. В 2023 года торговый оборот страны с 10 государствами ассоциации достиг 3,9 млрд евро, что на 32% выше предыдущего периода.

Выступая от имени председательствующей страны в АСЕАН, посол Лаоса Кингфокео Фомахаксай остановился на основных достижениях и планах накануне 25-летия отношений ЕС и АСЕАН, а также наиболее актуальных европейских направлениях общей внешней политики. Дипломат особо подчеркнул растущую роль Азии в мировых экономических отношениях и выразил готовность делиться с центральноазиатскими партнёрами опытом в продвижении климатического, инновационного, гуманитарного и торгового диалогов.

Выступавшие затронули вопросы увеличения количества рейсов и расширения географии полетов, культурно-гуманитарное взаимодействие, диалог с ЕС в области укрепления демократических институтов, налаживания контактов бизнес-среды стран и другое.

По итогам встречи стороны договорились поддерживать предметный диалог, нацеленный на укрепление всестороннего взаимодействия в перспективных сферах между Центральной Азией, Монголии, АСЕАН и ЕС.

АСЕАН является одним из крупнейших региональных организаций с совокупным населением стран-членов в 690 млн человек, совокупным ВВП в 3,66 трлн долларов США и торговым оборотом в 4,1 трлн долларов США. В него входят десять стран Юго-Восточной Азии — Бруней, Вьетнам, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Камбоджа.

Созданная в 1967 году ассоциация нацелена на усиление экономического роста, социального и культурного развития региона, продвижение регионального мира и стабильности, расширение взаимовыгодного сотрудничества в торговой, экономической, образовательной, культурной сферах.