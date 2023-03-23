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В Брюсселе состоится очередной саммит стран-членов Европейского союза

Автор:  
Арнур Рахимбеков
23 Марта 2023, 02:45
В Брюсселе состоится очередной саммит стран-членов Европейского союза

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Заседание Европейского совета – высшего политического органа Европейского союза, состоящего из глав государств и правительств, состоится 23-24 марта в Брюсселе, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Встреча начнется в четверг с рабочего обеда лидеров 27 стран-членов Евросоюза с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем.

Во время заседания Европейского совета лидеры ЕС сосредоточат свое внимание на вопросах: ситуации в Украине; конкурентоспособности; единого рынка, экономики, энергии и других вопросах, включая миграцию и внешние связи.

Лидеры также проведут обмен мнениями с президентом Европейского парламента Робертой Метсолой. Кроме того, к участникам саммита присоединятся президенты Европейского центрального банка Кристин Лагард и и Еврогруппы Пасхал Донохью.

По окончании встречи президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен проведут совместную пресс-конференцию.


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