В Брюсселе провели казахский обряд «тусау кесер» - фоторепортаж

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Одним из важных обрядов у казахского народа считается «тусау кесу». Это символичное разрезание пут на ногах ребенку, чтобы его дальнейшая дорога в жизни была легкой и светлой. Такой обряд для казахстанцев и иностранных гостей провели в посольстве Казахстана в Бельгии, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В канун праздника «Наурыз мейрамы» посольство Казахстана решило провести национальный обряд с участием казахстанцев, проживающих в Бельгии и друзей нашей страны из числа местных жителей.

Именинником стал маленький соотечественник Касым Искаков, которому недавно исполнился годик. Его родители Данияр Искаков, консул РК в Бельгии, и супруга Зарема Искакова любезно дали согласие нашему корреспонденту сделать фоторепортаж с данного мероприятия.

В посольство прибыли гости мероприятия, среди которых как казахстанцы, так и друзья нашей страны из местных жителей.

Для участия в мероприятии специально из Казахстана прибыли дедушка и бабушка именинника.

Почетную миссию разрезать путы попросили провести Чрезвычайного и Полномочного Посла РК в Бельгии Маргулана Баймухана. Казахстанский дипломат рассказал гостям о древнем обычае, его значении у казахского народа. Далее М.Баймухан поздравил Касыма и пожелал ему больших достижений в жизни.

По обычаю перед малышом положили несколько вещей, выбрав один из которых, он, как считается, выберет свой жизненный путь.

Маленький гражданин Казахстана выбрал спортивный мяч под аплодисменты гостей.

В продолжении вечера гости мероприятия могли продолжить общение, попробовав блюда казахской кухни.