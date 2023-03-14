В Брюсселе прошло заседание подкомитета по сотрудничеству между РК и ЕС в области энергетики и транспорта

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Брюсселе в здании Европейской комиссии состоялось 6-ое заседание Подкомитета «Республика Казахстан – Европейский союз» по вопросам энергетики, транспорта, окружающей среды и изменению климата, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В составе казахстанской делегации прибыли представители министерств энергетики, экологии и природных ресурсов, иностранных дел, индустрии и инфраструктурного развития. С европейской стороны на переговорах присутствовали представители Европейской комиссии и Европейской службы внешних действий.

Директор Департамента международного сотрудничества Министерства энергетики РК Талгат Карашев, сопредседатель данного заседания, отметил его важность для укрепления двустороннего сотрудничества Казахстана и ЕС.

«Сегодня мы проинформировали европейских партнеров о реформах в сфере энергетики, защиты окружающей среды и глобального климата. В частности, с нашей стороны было обозначено, что в 2022 году доля ВИЭ в выработке электроэнергии в нашей стране достигла 4,5%. До 2030 году планируется достичь этого показателя до 15 процентов. В то же время применение возобновляемых источников энергии требует новых дорогостоящих технологий, что связано с глобальным спросом на ВИЭ в мире. Данная ситуация находит понимание у наших партнеров», - рассказал казахстанским СМИ Т.Карашев.

Стороны также обсудили пути дальнейшего укрепления партнёрства между Казахстаном и Европейским союзом в рамках глобального энергетического диалога. Состоялся полезный обмен мнениями по вопросам развития «зелёной энергетики», охраны окружающей среды, расширения транспортных связей и соответствующей инфраструктуры.

В завершении заседания стороны наметили дальнейшие шаги совместной деятельности, а также согласовали проект Протокола по его итогам. Ожидается, что следующее заседание подкомитета состоится в Астане.

В свою очередь глава европейской делегации на переговорах - заместитель управления по Центральной Азии Европейской службы внешних действий Андреа Росси - отметил, что было важно «вживую» провести заседание подкомитета после длительного периода пандемии.

«В ЕС придают высокое значение вопросам «зеленого перехода». Кроме того, в прошлом году был подписан меморандум между двумя сторонами о критических сырьевых материалах. Эти и другие вопросы, которые имеют актуальное значение для ЕС, РК, мы обсуждаем с казахстанскими коллегами» - сказал А.Росси.

Кроме того, в Брюсселе обсуждены перспективы Транскаспийского международного транспортного маршрута.

На сегодняшний день «Средний коридор», проходящий через морские порты Актау и Курык является основным альтернативными маршрутом для транспортировки казахстанского экспорта и транзитных грузов.

Текущая пропускная способность маршрута ТМТМ составляет 6 млн тонн в год. В рамках ТМТМ отмечается рост в 2 раза по перевалке грузов через морские порты Актау и Курык, так за 2022 год перевалено порядка 1 673 тысяч тонн (2021 г. – 840 тысяч тонн).

Номенклатура грузов - цветные металлы, химическая продукция, томатная паста, ферросилиций, чечевица, ТНП и т.д.

В целях развития ТМТМ Республикой Казахстан проводятся мероприятия по улучшению инфраструктуры и терминальных мощностей, расширению портовых мощностей, увеличению подвижного состава, снятию административных барьеров и созданию благоприятных условий для перевозчиков, которые позволят к 2025 году увеличить пропускную способность ТМТМ до 10 млн тонн в год, в том числе до 300 тысяч ДФЭ.