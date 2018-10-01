В Брюсселе проходит встреча Нурсултана Назарбаева с Королем Бельгии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В Королевском дворце проходит встреча Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с Королем Бельгии Филиппом, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе беседы стороны затронут ключевые аспекты двусторонних отношений в политической и культурно-гуманитарной сферах.

Напомним, Глава государства прибыл в Брюссель для участия в 12-м саммите Форума «Азия - Европа» (АСЕМ). В ходе визита Нурсултан Назарбаев проведет ряд двусторонних переговоров на высшем уровне, а также встретится с представителями европейских деловых кругов.





