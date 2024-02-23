В Брюсселе обсудили сотрудничество ЕС и Казахстана в области соцобеспечения

В посольстве Казахстана в Бельгии состоялась презентация проектов Экспертного центра Европейского союза по вопросам занятости населения, охраны труды и социальной защиты (SOCIEUX+), реализованных в Казахстане в 2023 году, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

SOCIEUX+ - европейская инициатива, способствующая обмену знаниями и опытом между экспертами и учреждениями в странах-партнерах ЕС по вопросам социального обеспечения. Организация создана и функционирует при финансовой поддержке ЕС. Организация способствует расширению доступа к лучшим возможностям трудоустройства и инклюзивным системам социальной защиты.

На мероприятие были приглашены представители посольств государств Центральной Азии и Монголии, которые смогли совместно с европейскими экспертами обсудить возможности технического сотрудничества с SOCIEUX+.

Посол РК Маргулан Баймухан рассказал участникам мероприятия об успешных проектах SOCIEUX+ на территории Казахстана.

- SOCIEUX+ в последние годы успешно сотрудничает с казахстанскими организациями, в т.ч. с Институтом уполномоченного по правам ребенка, Центром поддержки гражданских инициатив, Центром развития трудовых ресурсов, департаментом занятости и социальной защиты г. Астана, а также Институтом экономических исследований. На сегодняшний день Центром успешно завершено 5 проектов в РК в сферах улучшения социальной защиты, охраны труда и занятости населения, - отметил М. Баймухан.

Представитель SOCIEUX+ М.Бреза презентовала гостям форума возможности технического сотрудничества со странами Центральной Азии, Азербайджаном и Монголией.

- SOCIEUX+ является инструментом по обмену знаниями и опытом между специалистами государственных учреждений посредством краткосрочных миссий и мероприятий, расширяющих возможности по разработке, управлению и мониторингу инклюзивных, эффективных и устойчивых стратегий в области занятости и систем социальной защиты. Последние два года мы активно сотрудничаем с Казахстаном и заинтересованы в расширении сети наших партнеров в новых странах, - сказала она.

Кроме того, казахстанские участники мероприятия в лице представителей Центра поддержки гражданских инициатив г.Астана и общественного фонда «Дом» поделились своим положительным опытом сотрудничества с SOCIEUX+, в частности, по совершенствованию системы мониторинга и оценки социальных проектов в рамках грантового финансирования НПО, а также по созданию системы патронатного воспитания детей, оставшихся без попечения родителей.