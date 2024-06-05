В Британии выпустили в обращение банкноты с королем Карлом III

Банк Англии c 5 июня запустил в обращение новые банкноты с портретом короля Карла III, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

Новые банкноты постепенно, медленно будут заменять в обращении нынешние, с портретом скончавшейся в сентябре 2022 года королевы Елизаветы II — по мере их износа, а износятся они нескоро, потому что сделаны из гибкого пластика.

Карл III стал всего вторым британским монархом, чей портрет появился на банкнотах. Впервые портрет монарха стали печатать на бумажных фунтах в 1960 году, и тогда на троне была Елизавета — она к тому времени царствовала уже восемь лет.

- Это исторический момент: мы впервые меняем портрет суверена на наших банкнотах, — сказал управляющий Банка Англии Эндрю Бейли.

На обратной стороне купюр остались прежние лица: на пяти фунтах — Уинстон Черчилль, на десяти — писательница Джейн Остин, на двадцати — художник Джозеф Тёрнер, на пятидесяти — математик Алан Тьюринг.

Несколько банков Шотландии и Северной Ирландии по соглашению с Банком Англии выпускают собственные шотландские и ирландские фунты, и на их банкнотах ни монарха, ни этих знаменитых англичан нет.

Первые банкноты с Карлом III Банк Англии напечатал еще в прошлом году, но их до сих пор не выпускали в обращение, пока не были перенастроены автоматы, принимающие наличные деньги.

Портрет короля на деньгах сделан по фотографии 2013 года.

В апреле Карлу III вручили набор новых банкнот с первыми серийными номерами.

Фото: ВВС

Управляющий Банка Англии Эндрю Бейли говорит, что банк понимает, что для многих британцев все еще важно иметь возможность платить наличными, и потому будет держать банкноты и монеты в обороте столько, сколько будет нужно обществу.

Доля покупок за наличные в Британии, как и во многих других странах, в последние десять лет стремительно падала: в 2013 году она составляла больше 50%, в 2022 — 15%. В 2023 году из-за большой инфляции она, правда, подросла до 19%.

На чем теперь изображен король Карл III · Монеты. Первыми в декабре 2022-го были выпущены 50-пенсовые монеты с профилем короля · Марки. В марте 2023-го Королевская почта выпустила специальный набор, а с апреля начала продавать и обычные марки с профилем Карла III. · Паспорта. С июля 2023-го граждане Соединенного Королевства начали получать паспорта со словами «именем Его Величества» вместо «именем Её Величества» в тексте внутри документа. · Банкноты. Денежные знаки достоинством в 5, 10, 20 и 50 фунтов выпущены в обращение в июне 2024 года. · Официальный портрет. В январе 2024 года присутственным местам Британии, таким как мэрии или суды, был предложен официальный фотопортрет монарха, сделанный в Виндзорском замке.

С чем Карлу III, очевидно, придется подождать, так это с почтовыми тумбами.

Эти знаменитые красные, реже черные тумбы Королевской почты украшены вензелями монарха, а заменяют их только в том случае, если их кто-то сильно повредил. Но эти чугунные колонны — очень прочные, и на улицах Британии до сих пор стоят почтовые «ящики» с вензелями не только Елизаветы II (E.R.), но даже и королевы Виктории (V.R.).