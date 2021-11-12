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В Британии отмечен первый случай заболевания Covid-19 у собаки

12 Ноября 2021 22:35
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В Британии отмечен первый случай заболевания Covid-19 у собаки

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - В Британии отмечен первый случай заболевания Covid-19 у собаки. При этом британское Агентство по безопасности здоровья отметило, что подобные случаи чрезвычайно редки, и что пока нет серьезных доказательств того, что собаки, кошки и другие домашние животные могут заражать коронавирусом своих хозяев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

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Владельцам и кошек, и собак рекомендуется как можно чаще мыть руки, хотя бы из соображений обычной гигиены.

Мех животных, по словам Агентства, может быть очень кратковременным носителем коронавируса, точно так же, как и, например, дверные ручки. Главный ветеринар Британии Кристин Миддлмисс сказала Би-би-си, что «инфицированный пес проходил лечение по совершенно другому поводу, и сейчас выздоравливает. Собаки очень редко заражаются коронавирусом и выздоравливают через несколько дней».

В том случае, если появятся новые данные, показывающие реальную опасность заражения человека от домашних животных, Агентство по безопасности здоровья обещало об этом немедленно сообщить.

В Сингапуре коронавирус был подтвержден у двух львов в зоопарке.


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#Великобритания   #Коронавирус в мире  
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