В Британии объявлен новый кабинет министров

Новый премьер Великобритании, лидер лейбористов Кир Стармер раздал министерские портфели. Состав нового кабинета - по большей части копия прежнего теневого кабинета лейбористов, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

Первое подтвержденное назначение коснулось Анджелы Рэйнер, которая с 2020 года занимала пост заместителя лидера Лейбористской партии.

Она назначена на пост заместителя премьер-министра в кабинете Стармера и получила портфель государственного секретаря по делам равенства, жилищного строительства и сообществ.

Пэт Макфадден назначен канцлером герцогства Ланкастер. Это означает, что после премьер-министра он является самым высокопоставленным министром кабинета.

Рейчел Ривз стала первой женщиной-канцлером казначейства Великобритании.

«Я не питаю иллюзий относительно масштаба проблем, с которыми нам предстоит столкнуться, - сказала Ривз сразу после назначения. - Мы новая команда, это новое начало, так что давайте приступим к работе».

Большинство назначенцев сохранили те же посты, которые занимали в теневом кабинете Стармера.

Среди них (по мере подтверждения назначений):

Министр иностранных дел Дэвид Лэмми

Министр внутренних дел Иветт Купер

Министр обороны Джон Хили

Министр юстиции Шабана Махмуд

Министр здравоохранения и социального развития Уэс Стритинг

Министр образования Бриджит Филипсон

Министр науки Питер Кайл

Министр предпринимательства и торговли Джонатан Рейнольдс

Министр транспорта Луиза Хейг

Из новых назначений, портфель министра предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии получил Эд Милибанд, брат бывшего министра иностранных дел Великобритании Дэвида Милибанда.

В 2020 году Кир Стармер назначил его на эту должность при формировании своего теневого кабинета, но в ноябре 2021-го в ходе кадровых перестановок понизил Милибанда до теневого министра проблем изменений климата и углеродного нейтралитета.

Лиз Кендалл возглавила министерство труда и пенсий. Для нее это заметное повышение, в теневом кабинете Кира Стармера она работала младшим министром здравоохранения без права участия в заседаниях кабинета.

Новый глава Форин-офиса Дэвид Лэмми отреагировал на назначение, написав в соцсети Х, что это большая честь для него. По его словам, сегодня мир сталкивается с огромными проблемами, но он справится с ними, используя огромную силу Великобритании.

С чего начнут новые назначенцы?

Пока ни один из новых членов кабинета не представил своей программы на ближайшее время, поэтому судить об их первых шагах в данный момент можно только по общим планам лейбористов.

Согласно манифесту, выпущенному Лейбористской партией в ходе их предвыборной кампании, список приоритетов нового правительства выглядит так: