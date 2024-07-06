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    21:24, 05 Июль 2024 | GMT +6

    В Британии объявлен новый кабинет министров

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    Фото: freepik.com

    Новый премьер Великобритании, лидер лейбористов Кир Стармер раздал министерские портфели. Состав нового кабинета - по большей части копия прежнего теневого кабинета лейбористов, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

    Первое подтвержденное назначение коснулось Анджелы Рэйнер, которая с 2020 года занимала пост заместителя лидера Лейбористской партии.

    Она назначена на пост заместителя премьер-министра в кабинете Стармера и получила портфель государственного секретаря по делам равенства, жилищного строительства и сообществ.

    Пэт Макфадден назначен канцлером герцогства Ланкастер. Это означает, что после премьер-министра он является самым высокопоставленным министром кабинета.

    Рейчел Ривз стала первой женщиной-канцлером казначейства Великобритании.

    «Я не питаю иллюзий относительно масштаба проблем, с которыми нам предстоит столкнуться, - сказала Ривз сразу после назначения. - Мы новая команда, это новое начало, так что давайте приступим к работе».

    Большинство назначенцев сохранили те же посты, которые занимали в теневом кабинете Стармера.

    Среди них (по мере подтверждения назначений):

    • Министр иностранных дел Дэвид Лэмми
    • Министр внутренних дел Иветт Купер
    • Министр обороны Джон Хили
    • Министр юстиции Шабана Махмуд
    • Министр здравоохранения и социального развития Уэс Стритинг
    • Министр образования Бриджит Филипсон
    • Министр науки Питер Кайл
    • Министр предпринимательства и торговли Джонатан Рейнольдс
    • Министр транспорта Луиза Хейг

    Из новых назначений, портфель министра предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии получил Эд Милибанд, брат бывшего министра иностранных дел Великобритании Дэвида Милибанда.

    В 2020 году Кир Стармер назначил его на эту должность при формировании своего теневого кабинета, но в ноябре 2021-го в ходе кадровых перестановок понизил Милибанда до теневого министра проблем изменений климата и углеродного нейтралитета.

    Лиз Кендалл возглавила министерство труда и пенсий. Для нее это заметное повышение, в теневом кабинете Кира Стармера она работала младшим министром здравоохранения без права участия в заседаниях кабинета.

    Новый глава Форин-офиса Дэвид Лэмми отреагировал на назначение, написав в соцсети Х, что это большая честь для него. По его словам, сегодня мир сталкивается с огромными проблемами, но он справится с ними, используя огромную силу Великобритании.

    С чего начнут новые назначенцы?

    Пока ни один из новых членов кабинета не представил своей программы на ближайшее время, поэтому судить об их первых шагах в данный момент можно только по общим планам лейбористов.

    Согласно манифесту, выпущенному Лейбористской партией в ходе их предвыборной кампании, список приоритетов нового правительства выглядит так:

    • Обеспечение экономической стабильности с помощью четких правил в отношении налогов и бюджетных расходов, включая отказ от повышения существующего подоходного налога, стоимости национального страхования или НДС.
    • Сокращение времени ожидания в Национальной системе здравоохранения (NHS) путем увеличения количества приемов у врача на 40 тысяч в неделю за счет повышения оплаты труда медработников в выходные дни и вечерние часы.
    • Создание особой службы пограничной безопасности в рамках борьбы с терроризмом, контрабандой и торговлей людьми.
    • Создание новой общественной компании по производству экологически чистой энергии Great British Energy, которая поможет создать рабочие места, сократить счета и инвестировать в «чистую» энергетику.
    • Борьба с хулиганством и преступностью путем дополнительного набора 13 тысяч полицейских и сотрудников служб общественной поддержки в Англии и Уэльсе.
    • Увеличение штата учителей в школах Англии на 6,5 тысяч единиц и обеспечение бесплатными завтраками каждой начальной школы.
    Теги:
    СМИ Назначения Великобритания Мировые новости
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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