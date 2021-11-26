В Британии объявлен красный уровень метеоугрозы: На страну надвигается ураган «Арвен»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ряде районов Великобритании объявлен красный (самый высокий) уровень угрозы из-за надвигающегося урагана «Арвен». Ожидается, что скорость ветра местами может достигать 160 км в час, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

В метеослужбе Великобритании объясняют, что красный уровень вводится довольно редко, только когда есть реальная угроза жизни людей.

Удар стихии ожидается в эти выходные в основном на северо-востоке Англии и в Шотландии.

Власти просят жителей этих районов отложить намеченные на ближайшие дни поездки, а также проявить особое внимание к пожилым родственникам и соседям.

Особые меры безопасности рекомендуется предпринять в прибрежных городах. По словам представителя метеослужбы, волны там могут достигать 9-10 метров, и прогулки у моря следует отложить.

В центральных районах Англии объявлен оранжевый (средний) уровень опасности. На юго-западе Англии, в Уэльсе и в Северной Ирландии – желтый (наименьший).

Однако синоптики предупреждают, что на всей территории Соединенного Королевства следует ожидать транспортного коллапса, перебоев электроэнергии, телефонной и мобильной связи, и разрушений разной степени серьезности.

Во многих районах страны в эти выходные отменены предрождественские фестивали и базары.

Местные советы просят своих граждан тщательно закрепить или занести внутрь имущество, обычно находящееся за пределами дома/квартиры: велосипеды, детские коляски, садовую мебель, будки для животных, детские горки и прочее.

Температура воздуха также опустится ниже обычного для этого времени года - ниже нуля ночью и менее 10 градусов тепла днем.

Недавно созданная структура – Агентство безопасности общественного здоровья – призывает британцев тщательно отапливать свои дома в период непогоды и убедиться, то отопление есть у пожилых людей.

«Арвен» – первый ураган в Британии в этом году, которому присвоено имя. Обычно имена присваиваются циклонам определенной разрушительной силы.