В Бостандыкском районе Алматы построено 216 жилых домов в 2019 году

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы состоялась отчетная встреча акима Бостандыкского района Алтая Рахимбетова с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во встрече принял участие заместитель акима города Ержан Бабакумаров, а также депутаты городского маслихата, руководители управлений акимата и служб района.

В ходе встречи были подведены итоги социально-экономического развития района за 2019 год. Так, за отчетный период было введено в эксплуатацию 216 жилых домов, что в 2 раза превышает показатель 2018 года. В 2019 году были отремонтированы дорожные покрытия 24 улиц.

Отдельное внимание уделяется развитию инфраструктуры социального назначения. Завершено строительство детского сада на 195 мест, ведутся работы по вводу еще 120 мест в дошкольных организациях. В текущем году в Бостандыкском районе будут открыты 3 амбулатории. Также планируется ввод 900 дополнительных ученических мест в школах.

По поручению акима города Бакытжана Сагинтаева, за прошлый год в рамках реализации проекта «Жасыл Алматы» было посажено более 8 тыс. саженцев деревьев и 12 тыс. кустов живой изгороди. В текущем году на территории района планируется высадить более 10 тыс. деревьев. Кроме того, произведено освещение на 53 улицах, находящихся на присоединенных территориях.

В ходе встречи жителями, в свою очередь, были подняты вопросы благоустройства, общественного транспорта, обеспечения занятости населения, недобросовестных подрядчиков и т.д. Все озвученные проблемы взяты на личный контроль руководства района.

Напомним, в Алматы с 27 января по 10 февраля т.г. проходят отчетные встречи всех акимов районов. Проводимые встречи позволяют в формате диалога определить проблемы, волнующие население, и оперативно решать вопросы, что соответствует принципам концепции «Слышащего государства».