В Боровом возведут современный курорт семейного типа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как будет дальше развиваться Щучинско-Боровская курортная зона, рассказал аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев на пресс-конференции в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По Щучинско-Боровской курортной зоне, включенной в топ-10 приоритетных туристских территорий Казахстана, работа продолжается по трем направлениям», - сказал Ермек Маржикпаев.

Первое направление – это строительство современного курорта семейного типа «AQBURA Resort» (озеро Большое Чебачье/Текеколь, 233 га, стоимость 100 млрд тенге).

Второе направление - проект «Promenade» в поселке Бурабай – центр досуга и природно-культурного наследия (14 га, стоимость 6 млрд тенге).

Третье направление - строительство коттеджного городка на озере Щучье, реализуемый с участием иностранных инвесторов из Объединенных Арабских Эмиратов (20 га, стоимость 16,7 млрд тенге).

«Наша задача как местного исполнительного органа – обеспечение туристических зон необходимой инфраструктурой и повышение качества сервиса. Строительство инженерной и дорожной инфраструктуры осуществляется в рамках Плана развития Щучинско-Боровской курортной зоны. В текущем году выделено 5,3 млрд тенге. Совместно с Академией сервиса и туризма организована полугодовая стажировка 48 студентов сервисных специальностей в отелях Турции», - добавил Ермек Маржикпаев.