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    17:15, 30 Апрель 2024 | GMT +6

    В большинство экибастузских многоэтажек вернули горячую воду

    Многоэтажные дома в Экибастузе
    Фото: Наталья Зинченко/Kazinform

    В 580 многоэтажных домах Экибастуза возобновлена подача горячего водоснабжения. Температурные испытания завершены, но впереди еще - гидравлические, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Испытания магистральных теплосетей на максимальную расчетную температуру до 130⁰С проводились с 25 по 27 апреля. В результате было выявлено 9 повреждений. К их устранению приступили сразу же после завершения испытаний.

    В большинство домов горячая вода уже подана. Еще около сотни многоэтажек подключат сразу же после устранения повреждений на сетях.

    - В 580 из 699 многоэтажных жилых домах Экибастуза возобновлена подача теплоносителя на подогрев горячего водоснабжения, - сообщили в ТОО «Экибастузтеплоэнерго».

    В домах на улицах Кошербаева и Пшенбаева горячее водоснабжение возобновят вечером 1 мая. Вечером 5 мая ожидается подключение к горячему водоснабжению еще 104 домов.

    Гидравлические испытания сетей в городе горняков и энергетиков проведут в июне.

    Напомним, отопительный сезон в Экибастузе и Павлодаре завершился 22 апреля.

    Теги:
    Регионы Казахстана Вода Отопление Экибастуз ЖКХ Павлодарская область
    Наталья Зинченко
    Автор
    Наталья Зинченко
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