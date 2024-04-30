В большинство экибастузских многоэтажек вернули горячую воду

В 580 многоэтажных домах Экибастуза возобновлена подача горячего водоснабжения. Температурные испытания завершены, но впереди еще - гидравлические, передает корреспондент агентства Kazinform.

Испытания магистральных теплосетей на максимальную расчетную температуру до 130⁰С проводились с 25 по 27 апреля. В результате было выявлено 9 повреждений. К их устранению приступили сразу же после завершения испытаний.

В большинство домов горячая вода уже подана. Еще около сотни многоэтажек подключат сразу же после устранения повреждений на сетях.

- В 580 из 699 многоэтажных жилых домах Экибастуза возобновлена подача теплоносителя на подогрев горячего водоснабжения, - сообщили в ТОО «Экибастузтеплоэнерго».

В домах на улицах Кошербаева и Пшенбаева горячее водоснабжение возобновят вечером 1 мая. Вечером 5 мая ожидается подключение к горячему водоснабжению еще 104 домов.

Гидравлические испытания сетей в городе горняков и энергетиков проведут в июне.

Напомним, отопительный сезон в Экибастузе и Павлодаре завершился 22 апреля.