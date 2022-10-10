В более 200 населенных пунктов нет медицинских объектов – глава Минздрава РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Ажар Гиният в ходе правительственного часа в Мажилисе перечислила проблемные вопросы здравоохранения на селе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В здравоохранении на селе есть ряд проблем: низкое качество динамического наблюдения, недостаточная доступность консультативно-диагностических услуг, обеспечение дорогостоящими лекарствами пациентов с хроническими заболеваниями в два раза меньше среди сельского населения, чем среди городского населения. В некоторых селах отсутствуют аптечные пункты», - сказала Ажар Гиният.

Глава Минздрава также отметила, что анализ кадрового обеспечения на селе показывает дефицит более 1 700 медицинских работников, в том числе более 1000 врачей (734 медсестры).

«По поручению Главы государства проведена инвентаризация объектов на селе: более 200 населенных пунктов не имеют медицинских объектов, около 400 сел находятся в арендованных, аварийных, приспособленных зданиях. Износ медицинской инфраструктуры первичной медико-санитарной помощи в сельской местности превышает 50%», - добавила Ажар Гиният.

Ранее министр здравоохранения РК Ажар Гиният сообщила, что в селе живут 7,8 млн человек и продолжительность жизни в селах выше, чем в городах.