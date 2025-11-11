В ближайшие десятилетия население Польши может сократиться на четверть

«Прогноз численности населения на 2023–2060 годы» Главного статистического управления учитывает три сценария изменения численности и структуры населения Польши — низкий, высокий и средний, отмечает агентство PAP. Опубликованное в ноябре 2025 года моделирование статистического ведомства представляет собой экспериментальные прогнозы численности населения до 2060 года. Однако все рассмотренные сценарии, как текущий прогноз, так и экспериментальные, предсказывают систематическое сокращение численности населения страны.

В худшем случае, учитывая низкий уровень рождаемости, население страны сократится до 28,4 млн человек к 2060 году (снижение на 24,3% по сравнению с 2024 годом). Самый оптимистичный вариант, предполагающий рост средней продолжительности жизни, прогнозирует снижение населения до 32,3 млн, то есть на 13,9%.

В докладе отмечается, что в период с 2000 по 2017 год коэффициент рождаемости в Польше колебался от 1,22 до 1,45, но в последние годы он неуклонно снижался. В 2024 году он достиг рекордно низкого значения 1,10, что является историческим минимумом. Моделирование предполагает, что рождаемость продолжит оставаться на очень низком уровне, наблюдавшемся в 2024 году. Кроме того, согласно прогнозам, в 2060 году число людей нетрудоспособного возраста будет превышать число людей трудоспособного возраста.

Старение общества и сокращение числа людей трудоспособного возраста, как отмечает издание Fakt, могут иметь серьезные последствия для рынка труда, пенсионной системы и экономики в целом.

