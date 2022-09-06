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    10:55, 06 Сентябрь 2022 | GMT +6

    В ближайшее время мы должны полностью ликвидировать пожары - глава МЧС РК

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В ближайшее время спасатели намерены ликвидировать имеющиеся очаги лесных пожаров и завершить свою работу в Костанайской области. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Здесь останутся только подразделения Управления лесного хозяйства для того, чтобы проводить окарауливание и работу по подсчету ущерба. Мы свою работу будем завершать,- отметил Ю. Ильин. – Площадь пока предварительно 43 тыс. гектаров. Но это не только лесной фонд, это и пахотные земли, земли общего пользования, пастбища. По лесу будет отдельный подсчет и озвучен ущерб».

    Сейчас спасатели работают в населенных пунктах Баганалы.

    «Была произведена эвакуация людей, потому что пошел верховой пожар с учетом штормового ветра. Были направлены дополнительные силы и средства, которые защитили Баганалы. На данное время угрозы поселку нет. Мы произвели аэровизуальный облет, было принято решение перебросить все четыре вертолета в Казанбасы и Баганалы для того, чтобы сбить (предотвратить – прим. автора) возможность возникновения верхового пожара. С учетом небольшой площади за сегодняшний день мы должны этот участок пожара локализовать», - добавил министр.

    Работа продолжается и в Аманкарагае. Там так же будут работать службы пожаротушения для исключения возникновения новых очагов.

    Накануне сообщалось об эвакуации жителей населенных пунктов Баганалы и Басаман.

    Сегодня, по информации МЧС РК, угроза населенным пунктам снята.



    Теги:
    Пожар Костанайская область МЧС Происшествия Происшествия, ЧС Правительство
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