В ближайшее время мы должны полностью ликвидировать пожары - глава МЧС РК
«Здесь останутся только подразделения Управления лесного хозяйства для того, чтобы проводить окарауливание и работу по подсчету ущерба. Мы свою работу будем завершать,- отметил Ю. Ильин. – Площадь пока предварительно 43 тыс. гектаров. Но это не только лесной фонд, это и пахотные земли, земли общего пользования, пастбища. По лесу будет отдельный подсчет и озвучен ущерб».
Сейчас спасатели работают в населенных пунктах Баганалы.
«Была произведена эвакуация людей, потому что пошел верховой пожар с учетом штормового ветра. Были направлены дополнительные силы и средства, которые защитили Баганалы. На данное время угрозы поселку нет. Мы произвели аэровизуальный облет, было принято решение перебросить все четыре вертолета в Казанбасы и Баганалы для того, чтобы сбить (предотвратить – прим. автора) возможность возникновения верхового пожара. С учетом небольшой площади за сегодняшний день мы должны этот участок пожара локализовать», - добавил министр.
Работа продолжается и в Аманкарагае. Там так же будут работать службы пожаротушения для исключения возникновения новых очагов.
Накануне сообщалось об эвакуации жителей населенных пунктов Баганалы и Басаман.
Сегодня, по информации МЧС РК, угроза населенным пунктам снята.