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В ближайшее время масштабная антитеррористическая операция завершится - Касым-Жомарт Токаев

Автор:  
Акбота Кузекбай
10 Января 2022, 14:59
В ближайшее время масштабная антитеррористическая операция завершится - Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ближайшее время масштабная антитеррористическая операция завершится. Об этом сообщил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ближайшее время масштабная антитеррористическая операция завершится, а вместе с ней - успешная и эффективная миссия контингента ОДКБ. Главное, не допустить в будущем повторения таких событий на всем пространстве Коллективной безопасности. Думаю, и в этом заключается наша основная задача на ближайшую перспективу. Казахстан готов к этой работе и всегда поддержит своих союзников», - заявил во время внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Глава государства заявил, что в настоящее время конституционный порядок в Казахстане восстановлен. Опасные угрозы предотвращены в стране.

Также Президент Казахстана сообщил о том, что по стране продолжается антитеррористическая операция.

Вместе с тем Касым-Жомарт Токаев рассказал о новой тактике боевиков.

Кроме того, Президент отметил, что в Казахстане никогда не применяли и не будут применять Вооруженную силу против мирных демонстрантов.


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