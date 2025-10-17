РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:25, 17 Октябрь 2025 | GMT +5

    В Бишкеке усилили меры безопасности из-за угроз в адрес школьников

    Накануне вечером в кыргызстанском сегменте соцсетей распространилось видеосообщение неизвестного мужчины с угрозами нападения на учащихся ряда школ Бишкека, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    В Бишкеке усилили меры безопасности из-за угроз в адрес школьников
    Фото: Кабар

    МВД КР установило личность мужчины, распространившего угрозы в адрес школьников. По данным ведомства, им оказался иностранец Ярослав Овсюк, 23.10.2005 года рождения. Указанный гражданин ранее был объявлен в международный розыск МВД России за телефонный терроризм. На территории Кыргызской Республики его пребывание не зафиксировано.

    — Для обеспечения безопасности учащихся и педагогов во всех школах задействованы дополнительные силы милиции. Отдельные учебные заведения временно переведены на дистанционный формат обучения. Все поступающие сигналы и обращения незамедлительно проверяются. Министерство призывает граждан сохранять спокойствие и не поддаваться панике — говорится в сообщении.

    В связи с поступившей информацией об угрозе теракта в международном аэропорту «Манас» усилены меры безопасности.

    По данным пресс-службы ОАО «Аэропорты Кыргызстана», Служба авиационной безопасности аэропорта проводит тщательную проверку здания аэровокзала и прилегающей территории.

    — В целях обеспечения безопасности пассажиров и сотрудников усилены все меры контроля. Проверка проводится максимально оперативно, без прерывания производственных процессов. В настоящее время аэропорт «Манас» функционирует в штатном режиме. Дополнительно привлечены службы для усиленного контроля и поддержания общественного порядка, — сообщили в аэропорту.

    Мэрия города Бишкек отменила решение переводить обучение школьников в онлайн-формат на основании полученной дополнительной информации МВД КР.

    — По информации МВД, мужчина, распространявший видео с угрозой об учащихся, не находится на территории Кыргызской Республики. На данный момент все школы, указанные в списках, осмотрены, каких-либо подозрительных предметов или угроз безопасности не выявлено. Сотрудники милиции продолжают работать в усиленном режиме, обеспечивая безопасность учащихся и педагогов. В связи с этим, принято решение оставить муниципальные школы в оффлайн — режиме, — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что в Бельгии готовили теракт против премьер-министра Барта Де Вевера.

    Теги:
    Кыргызстан Безопасность Мировые новости
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Сейчас читают