В Бишкеке усилили меры безопасности из-за угроз в адрес школьников

МВД КР установило личность мужчины, распространившего угрозы в адрес школьников. По данным ведомства, им оказался иностранец Ярослав Овсюк, 23.10.2005 года рождения. Указанный гражданин ранее был объявлен в международный розыск МВД России за телефонный терроризм. На территории Кыргызской Республики его пребывание не зафиксировано.

— Для обеспечения безопасности учащихся и педагогов во всех школах задействованы дополнительные силы милиции. Отдельные учебные заведения временно переведены на дистанционный формат обучения. Все поступающие сигналы и обращения незамедлительно проверяются. Министерство призывает граждан сохранять спокойствие и не поддаваться панике — говорится в сообщении.

В связи с поступившей информацией об угрозе теракта в международном аэропорту «Манас» усилены меры безопасности.

По данным пресс-службы ОАО «Аэропорты Кыргызстана», Служба авиационной безопасности аэропорта проводит тщательную проверку здания аэровокзала и прилегающей территории.

— В целях обеспечения безопасности пассажиров и сотрудников усилены все меры контроля. Проверка проводится максимально оперативно, без прерывания производственных процессов. В настоящее время аэропорт «Манас» функционирует в штатном режиме. Дополнительно привлечены службы для усиленного контроля и поддержания общественного порядка, — сообщили в аэропорту.

Мэрия города Бишкек отменила решение переводить обучение школьников в онлайн-формат на основании полученной дополнительной информации МВД КР.

— По информации МВД, мужчина, распространявший видео с угрозой об учащихся, не находится на территории Кыргызской Республики. На данный момент все школы, указанные в списках, осмотрены, каких-либо подозрительных предметов или угроз безопасности не выявлено. Сотрудники милиции продолжают работать в усиленном режиме, обеспечивая безопасность учащихся и педагогов. В связи с этим, принято решение оставить муниципальные школы в оффлайн — режиме, — говорится в сообщении.

