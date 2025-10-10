Готовили теракт против премьера: в Бельгии задержаны трое подозреваемых
Спецслужбы Бельгии провели операцию по задержанию членов радикальной группировки в г. Антверпене, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Местная пресса пишет, что ликвидирована террористическая ячейка, которая в том числе планировала нападение на премьер-министра Барта Де Вевера.
Следователи обнаружили самодельную взрывчатку, которую подозреваемые возможно планировали прикрепить к беспилотнику для совершения теракта. Обыск произошел в районе Дерн г. Антверпен.
— Трое молодых людей (2001, 2002 и 2007 годов рождения, все проживающие в Антверпене) были задержаны, — говорится в заявлении прокуратуры. При этом о национальности задержанных не сообщается.
В ходе обыска власти также изъяли 3D-принтер и электронные компоненты.
— Этот случай показывает, что прокуратура, полиция и разведывательные службы должны постоянно сохранять бдительность в отношении риска террористических атак, — заявили в прокуратуре.
Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что его потрясла новость о планируемом покушении на премьер-министра страны.
— Это напоминает нам, что угроза терроризма остается реальной и что мы должны сохранять бдительность, — написал дипломат в соцсети X.
(NL/FR) Het nieuws over een geplande aanslag tegen eerste minister @Bart_DeWever is diep schokkend.— Maxime PREVOT (@prevotmaxime) October 9, 2025
Ik betuig mijn volle steun aan de premier, zijn echtgenote en zijn gezin, en mijn dank gaat uit naar de veiligheids- en justitiediensten, van wie het snelle optreden het ergste…
Фламандский националист Барт Де Вевер был приведен к присяге в качестве премьер-министра Бельгии в феврале этого года после нескольких месяцев переговоров по формированию коалиции, которая еще больше сдвигли страну вправо.
Ранее на этой неделе мэр города в Германии получила множество ножевых ранений в результате нападения.