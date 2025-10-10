РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    10:15, 10 Октябрь 2025 | GMT +5

    Готовили теракт против премьера: в Бельгии задержаны трое подозреваемых

    Спецслужбы Бельгии провели операцию по задержанию членов радикальной группировки в г. Антверпене, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Готовили теракт против премьера: в Бельгии задержаны трое подозреваемых
    Фото: The Times of Israel

    Местная пресса пишет, что ликвидирована террористическая ячейка, которая в том числе планировала нападение на премьер-министра Барта Де Вевера.

    Следователи обнаружили самодельную взрывчатку, которую подозреваемые возможно планировали прикрепить к беспилотнику для совершения теракта. Обыск произошел в районе Дерн г. Антверпен.

    — Трое молодых людей (2001, 2002 и 2007 годов рождения, все проживающие в Антверпене) были задержаны, — говорится в заявлении прокуратуры. При этом о национальности задержанных не сообщается.

    В ходе обыска власти также изъяли 3D-принтер и электронные компоненты.

    — Этот случай показывает, что прокуратура, полиция и разведывательные службы должны постоянно сохранять бдительность в отношении риска террористических атак, — заявили в прокуратуре.

    Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что его потрясла новость о планируемом покушении на премьер-министра страны. 

    — Это напоминает нам, что угроза терроризма остается реальной и что мы должны сохранять бдительность, — написал дипломат в соцсети X.

    Фламандский националист Барт Де Вевер был приведен к присяге в качестве премьер-министра Бельгии в феврале этого года после нескольких месяцев переговоров по формированию коалиции, которая еще больше сдвигли страну вправо.

    Ранее на этой неделе мэр города в Германии получила множество ножевых ранений в результате нападения. 

     

    Теги:
    Бельгия Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Автор
