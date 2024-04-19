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    17:28, 19 Апрель 2024 | GMT +6

    В Бишкеке прошло заседание ТюркПА по экономическому сотрудничеству

    Бишкек, ТюркПА
    Фото: Гульмира Абдрахманова/Kazinform

    В столице Кыргызстана состоялось 11-е заседание комиссии Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТюркПА) по экономическому сотрудничеству на тему «Торговые представительства государств-членов ТюркПА: укрепление национальной экономики и вклад в совместное экономическое сотрудничество», передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    В его работе приняли участие парламентские делегации Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, которые в своих вступительных речах выразили слова поддержки народу Казахстана в связи с масштабными наводнениями.

    На заседании комиссии рассмотрен проект отчета, проекты модельных законов «О торговых представительствах» и «О безопасности и основах качества выпускаемой в обращение продукции», а также проект рекомендательного решения комиссии.

    В виду масштабных паводков в Казахстане председатель комиссии ТюркПА по экономическому сотрудничеству, депутат Мажилиса Парламента РК Анас Баккожаев принял участие в режиме видеоконференцсвязи. Открывая заседание, он особое внимание обратил на дальнейшее развитие экономического сотрудничества, укрепление торгово-экономических отношений между государствами-членами ТюркПА.

    Заместитель председателя Комиссии ТюркПА по экономическому сотрудничеству, депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Чолпон Султанбекова в ходе своего выступления обозначила, что в развитии торгово-экономических отношений особое место должны занимать торговые представительства, которые способствуют расширению и углублению международных, экономических и торговых связей между странами.

    Генеральный секретарь ТюркПА Мехмет Сурейя Эр отметил, что экономическая интеграция играет важную роль в мире, способствуя развитию экономического взаимодействия между странами. В данном контексте, по его мнению, важное значение также имеют вопросы в сферах гармонизации законодательства, разработки модельных законов.

    Председатель Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан Куаныш Еликбаев вкратце остановился на разработанном проекте модельного закона «О безопасности и основах качества выпускаемой в обращение продукции», который направлен на снятие технических барьеров в торговле и развитии экспорта в регионе ТюркПА.

    Куаныш Еликбаев, Бишкек, ТюркПА
    Фото: Гульмира Абдрахманова/Kazinform

    — Как известно, на саммите Организации Тюркских государств, прошедшего в Астана 3 ноября 2023 года, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председательство в данной организации под девизом «TURKTIME!», одна из букв аббревиатуры означает «Unification» (Унификация). В рамках данной казахстанской инициативы был предложен проект модельного закона для тюркских государств об основах безопасности и качестве выпускаемой в обращение продукции. В кратчайшие сроки специальной экспертной группой, состоящей из представителей парламентов и государственных органов стран-членов ТюркПА, в течение 8 заседаний был подготовлен законопроект модельного закона, который вынесен сегодня на комиссию по экономическому сотрудничеству ТюркПА. В ходе его разработки проработаны такие аспекты, как стандартизация/унификация терминов, определений, понятий, техническое регулирование, аккредитация, оценка соответствия (серитификация, декларирование), государственный контроль, метрология, государственные эталоны, обеспечение единства измерений. В данном модельном законе все эти понятия унифицированы, — рассказал участник комиссии.

    Им также отмечено, что данный проект модельного закона устанавливает правовые основы безопасности и качества продукции для охраны жизни и здоровья человека, окружающей среды и предусматривает единые подходы по созданию унифицированной системы обращения безопасной и качественной продукции. С принятием данного модельного закона для рядового гражданина стран ТюркПА снимаются технические барьеры, направленные на дополнительную плату за сертификацию, испытание. С одной стороны снятие барьеров ведет к удешевлению продукции, с другой стороны к более безопасной продукции с достоверными сертификатами и повышению качества продукции дло высшего уровня наших стран.

    В ходе заседания участники встречи утвердили тему 12-го заседания комиссии ТюркПА по экономическому сотрудничеству «Энергетическая безопасность как фактор устойчивого экономического развития», которое состоится в Турции в 2025 году. Кроме того, члены комиссии приняли решение по разработке проектов модельных законов «О чистой энергии в экономической деятельности» и «О цифровизации в области транспорта, границ и таможенных процедур».

    Напомним, Парламентская ассамблея тюркоязычных стран была создана 21 ноября 2008 года в Стамбуле согласно Соглашению, подписанному председателями парламентов Кыргызстана, Азербайджана, Турции и Казахстана.

    Теги:
    Сотрудничество Тюркский мир Кыргызстан Экономика Центральная Азия
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Гульмира Абдрахманова
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