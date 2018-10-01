В Бишкеке обсудили казахстанскую модель межконфессионального согласия

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Особого внимания для Кыргызстана заслуживает успешный опыт Ассамблеи народа Казахстана, заявил на прошедшем в Бишкеке круглом столе «Казахстанская и кыргызстанская модели межэтнического согласия и межконфессиональной толерантности» заместитель Ассамблеи народа Кыргызстана Бектимир Мурзубраимов. Встреча экспертов двух стран состоялась в преддверии предстоящего в Астане 10-11 октября VI Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, по словам Бектимира Мурзубраимова, для его страны интересен казахстанский опыт изучения государственного языка представителями некоренной национальности через познание культурных традиций казахского народа.

«Мы могли бы предложить взять на вооружение представителям этнических групп в Ассамблее народа Кыргызстана этот подход наших казахстанских коллег. Хорошо известно, что овладение духовной культурой и языками других народов - верный путь к единству и межэтнической гармонии. Изучение опыта наших соседей, несомненно, обогатит наш собственный опыт в данной сфере», - заявил представитель Ассамблеи.

В целом казахстанская модель межконфессионального согласия вызывала высокие оценки у кыргызстанского сообщества. Так, председатель правления Фонда развития духовной культуры «Ыйман» Нуржигит Кадырбеков, который станет одним из делегатов от Кыргызстана на предстоящем Съезде, отметил: «У казахов и кыргызов единые корни и ценности, и я этим сильно горжусь. Мы должны чаще взаимодействовать друг с другом, особенно по таким темам как межкультурное и межнациональное согласие. Регион Центральной Азии всегда был краем различных культур, но благодаря этому в настоящее время он стал культурным центром, а это самое основное богатство».

Он также поделился мнением о роли казахстанского лидера в построении модели межнационального согласия: «Нурсултан Абишевич является инициатором многих международных проектов. Это человек, который всегда стремится к согласию между народами, государствами, культурами. Я высоко ценю такую политику. Ведь страна станет сильной не тогда, когда у него сильная армия, а когда у него един народ».

Депутат Жогорку Кенеша, председатель казахской диаспоры Кыргызстана Гульшат Асылбаева остановилась в своем выступлении на таком важном понятии как толерантность. По ее словам, процесс глобализации в современном мире привел к вовлечению в межкультурную коммуникацию огромную массу людей. Она подчеркнула, что Казахстан является успешным образцов применения принципов толерантности.

Казахстан и Кыргызстан в своих межэтнических моделях очень похожи - в обеих странах проживают представители более 100 национальностей.

Представителей кыргызстанских национальных культурных центров также заинтересовала озвученная на мероприятии информация о том, что в 2007 году была введена специальная квота для Ассамблеи народов Казахстана в Мажилисе Парламента РК в количестве 9 человек из 107 депутатов, что означает соблюдение интересов на законодательном уровне всех этносов, проживающих на территории нашего государства. Было предложено аналогичную норму разработать и принять и для Жогорку Кенеша.

Участники круглого стола отметили важность укрепления межэтнических отношений, как на уровне государств, так и на уровне простых сограждан, обсудили пути взаимодействия и дальнейшего сотрудничества двух стран в этом направлении. В ходе мероприятий внимание было уделено методам формирования толерантности, гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений, изучению социальных и экономических проблем в вопросах достижения гражданского мира и согласия, как в Кыргызстане, так и Казахстане.

Участники также подчеркнули, что тема Послания Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева народу Казахстана от 5 октября 2018 года перекликается с приоритетами и направлениями, обсужденными на данном мероприятии, так как рост благосостояния народа, всех граждан и этносов страны - залог единства и стабильности.