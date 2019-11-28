В Бишкеке началась сессия Совета Коллективной безопасности ОДКБ с участием Президента РК

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Бишкеке с участием глав государств началась сессия Совета Коллективной Безопасности Организации Договора Коллективной Безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В работе сессии принимают участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, Президент России Владимир Путин, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Премьер-Министр Армении Никол Пашинян.





Руководители государств-членов обсудят широкий круг вопросов взаимодействия в рамках работы Организации. Вместе с тем, ожидается, что будет вынесено заключение по итогам реализации приоритетных направлений работы Организации в текущем году. Также планируется, что Совет Коллективной Безопасности утвердит план мероприятий по празднованию 75-летия Победы, план коллективных действий стран-участниц Договора по реализации глобальной стратегии ООН по противодействию терроризму на 2019-2021 годы, перечень дополнительных мер по уменьшению конфликта на таджикско-афганской границе.

После заседания ожидается подписание заключительных документов.

Напомним, 27 ноября в Бишкеке прошло совместное заседание Совета министра иностранных дел КР и министров обороны стран ОДКБ. Были рассмотрены вопросы о внесении изменений в работу Совета Коллективной Безопасности, в процедуры органов ОДКБ, а также правовые документы, связанные с процедурой назначения Генерального секретаря ОДКБ.

«Совместное заседание прошло в конструктивной и традиционно дружеской атмосфере. Согласованные документы будут внесены на окончательное рассмотрение и утверждение на сессию Совета Коллективной Безопасности, которая пройдет 28 ноября в Бишкеке, с участием глав государств ОДКБ», – говорилось в сообщении пресс-службы МИД КР.

ОДКБ создана в 2002 году, она считается региональной международной организацией, в состав которой входят Казахстан, Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Видео с церемонии приветствия глав государств - участников сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в Бишкеке разместил на своей странице в Facebook пресс-секретарь Главы государства Берик Уали.











