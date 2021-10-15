В Бейруте произошла перестрелка во время митинга шиитских партий

БЕЙРУТ. КАЗИНФОРМ - В районе Тайуне ливанской столицы в ходе проведения акции протеста с участием сторонников движений «Хизбалла» и «Амаль», произошла перестрелка, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на информационное агентство Ливана NNA.

В четверг, 14 октября, утром сторонники шиитских движений «Хизбалла» и «Амаль» направились к Дворцу правосудия в западном Бейруте, чтобы принять участие в акции протеста против политизации расследования дела о взрыве в бейрутском морском порту, случившемся в августе прошлого года и унесшем около 200 жизней.

В ходе акции ее участники потребовали от правительства сместить с поста судью Тарика Битара, возглавляющего комиссию по расследованию взрыва.

На этой неделе генеральный секретарь «Хизбаллы» Хасан Насрулла обвинил Битара «в преднамеренной политизации процесса расследования». По его словам, глава следственной комиссии «совершает ошибку за ошибкой и уводит расследование в неправильное русло».

Несмотря на это, судья Битар выдал ордер на арест бывшего министра финансов, депутата Али Хасана Халила за неявку на допрос в назначенный день. Также был выдан ордер на арест по таким же мотивам бывшего министра транспорта и общественных работ Юсефа Фенианоса.

Во время акции протеста сторонников шиитских партий спровоцировал снайпер, открывший огонь с одного из зданий по толпе демонстрантов и военным патрулям, которые обеспечивали безопасность, сообщает ТАСС.

«Сторонники шиитской «Амаль» и «Хизбаллы» открыли ответный интенсивный огонь», - отмечают очевидцы произошедшего.

Со слов военного источника, стрельба началась в христианском районе Айн-эль-Ремманех, а затем переросла в перестрелку, сообщает Reuters.

По сведениям очевидцев, в течение нескольких часов раздавались автоматные очереди, а также слышны были несколько взрывов.

Позже ливанские шиитские движения обвинили оппозиционную партию «Ливанские силы» в поддержке вооруженного нападения на протестующих. Также нападения осудил Высший исламский совет шиитов.

По данным министерства здравоохранения Ливана, в результате перестрелки, погибли 6 человек, около 32 получили ранения.

Премьер-министр Ливана Н. Микати призвал население сохранять спокойствие. Район Тайуне заняла ливанская армия, призвавшая всех граждан уйти с улиц, а также предупредив, что откроет огонь по любому вооруженному, которого увидит на дороге.

В свою очередь «Хизбалла» и «Амаль» призвали всех к спокойствию и попросили никого не втягиваться в «мятеж». Согласно их заявлениям, находящие на крышах зданий снайперы обстреляли протестующих, в результате несколько ливанцев были убиты и ранены.

Также шиитские лидеры обвинили вооруженные группировки в подстрекательстве с целью развязывания в Ливане беспорядков. Они призвали ливанскую армию взять на себя ответственность и немедленно вмешаться, чтобы задержать преступников, развязавших перестрелку.

В свою очередь министр внутренних дел Ливана подтвердил наличие нескольких снайперов на крышах домов, которые вели огонь по гражданам.

Муфтий Ливана Джафари заявил, что «за пролитую кровь в Ливане и подстрекательство к мятежу несет ответственность посольство США и судья по делу о взрыве в порту Бейрута».

В общей сложности перестрелка длилась более 5 часов. На улицах Бейрута продолжают дежурить солдаты и бронетехника ливанской армии.