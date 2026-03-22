В бельгийском Брюгге отметили Наурыз мейрамы
Казахстанцы, проживающие в Бельгии отметили «Наурыз мейрамы» в популярном среди туристов городе Брюгге, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в ЕС.
В самом сердце бельгийской Фландрии активисты Казахского культурного центра организовали празднование «Наурыз мейрамы» для своих земляков и местных жителей.
Гостям мероприятия распахнула двери неправительственная организация «Avansa», деятельность которой направлена на оказание культурно-общественного содействия национальным диаспорам в Бельгии.
В помещении из пяти-шести залов развернулась выставка национальной одежды, убранства юрты, дегустация блюд казахской кухни. В отдельном порядке представители Казахского культурного центра в Бельгии провели для желающих мастер-классы по музыкальным инструментам казахского народа, уроки рисования для маленьких и другие занятия.
Главным событием стало ритуальное Наурыз коже, а аромат свежих баурсаков стал лучшим приглашением для местных жителей. Все участники мероприятия отметили, что Наурыз — праздник обновления, не знающий границ и объединяющий сердца за тысячи километров от родных степей.
Руководитель Казахского культурного центра Ардак Молданьязова рассказала, что их инициатива получила официальную регистрацию в Бельгии и теперь регулярно наши соотечественники собираются по выходным в Брюсселе, изучают казахский язык, традиции и обычаи. Уроки казахского языка и игры на домбре также привлекают некоторых бельгийцев, которые с интересом познают богатую культуру и язык казахского народа в Брюсселе.
Студент из Бельгии Лукас Моммер отметил, что учится играть на домбре здесь, в Бельгии. По его словам, услышав звуки национального инструмента, он сразу же захотел научиться играть на нем.
— Меня зовут Лукас. Я из Бельгии. Я учусь играть на домбре уже три месяца. Мой учитель — Кайрат. Мне очень нравится домбра, потому что это очень красивый инструмент и у него очень интересный звук. Я думаю, что это очень важно — изучать культуру других стран. И я очень рад, что у меня есть такая возможность. Спасибо большое! Сау болыңыз! — сказал бельгийский студент.