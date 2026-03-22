В бельгийском Брюгге отметили «Наурыз мейрамы»

В самом сердце бельгийской Фландрии активисты Казахского культурного центра организовали празднование «Наурыз мейрамы» для своих земляков и местных жителей.

Гостям мероприятия распахнула двери неправительственная организация «Avansa», деятельность которой направлена на оказание культурно-общественного содействия национальным диаспорам в Бельгии.

В помещении из пяти-шести залов развернулась выставка национальной одежды, убранства юрты, дегустация блюд казахской кухни. В отдельном порядке представители Казахского культурного центра в Бельгии провели для желающих мастер-классы по музыкальным инструментам казахского народа, уроки рисования для маленьких и другие занятия.

Главным событием стало ритуальное Наурыз коже, а аромат свежих баурсаков стал лучшим приглашением для местных жителей. Все участники мероприятия отметили, что Наурыз — праздник обновления, не знающий границ и объединяющий сердца за тысячи километров от родных степей.

Фото: Арнур Рахимбеков

Руководитель Казахского культурного центра Ардак Молданьязова рассказала, что их инициатива получила официальную регистрацию в Бельгии и теперь регулярно наши соотечественники собираются по выходным в Брюсселе, изучают казахский язык, традиции и обычаи. Уроки казахского языка и игры на домбре также привлекают некоторых бельгийцев, которые с интересом познают богатую культуру и язык казахского народа в Брюсселе.

Студент из Бельгии Лукас Моммер отметил, что учится играть на домбре здесь, в Бельгии. По его словам, услышав звуки национального инструмента, он сразу же захотел научиться играть на нем.