В Бельгии отменили продажу билетов на футбольный матч с Израилем
Футбольная ассоциация Бельгии прекратила продажу билетов на сентябрьский матч «красных дьяволов» против Израиля в Брюсселе по соображениям безопасности. Об этом передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Ассоциация RBFA «находится в постоянном контакте со службами безопасности, Брюсселем и федеральным правительством», заявили в футбольном союзе Бельгии.
Матч против Израиля, запланированный на 6 сентября, будет сыгран за закрытыми дверями.
Продажа билетов на домашние матчи против Франции 14 октября и Италии 14 ноября началась в четверг для членов местных фан-клубов. Приоритетный период заканчивается 22 мая, после чего билеты поступят в широкую продажу.
- Мы знаем, что стадион имени короля Бодуэна дает огромный импульс нашим «красным дьяволам», поэтому мы рассчитываем на легион болельщиков на наших домашних матчах против Франции и Италии. По поводу матча с Израилем мы находимся в контакте с властями. Безопасность всегда на первом месте, — сказал Пит Вандендрише, генеральный директор бельгийской ассоциации RBFA.