В Бельгии отменили продажу билетов на футбольный матч с Израилем

Футбольная ассоциация Бельгии прекратила продажу билетов на сентябрьский матч «красных дьяволов» против Израиля в Брюсселе по соображениям безопасности. Об этом передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Ассоциация RBFA «находится в постоянном контакте со службами безопасности, Брюсселем и федеральным правительством», заявили в футбольном союзе Бельгии.

Матч против Израиля, запланированный на 6 сентября, будет сыгран за закрытыми дверями.

Продажа билетов на домашние матчи против Франции 14 октября и Италии 14 ноября началась в четверг для членов местных фан-клубов. Приоритетный период заканчивается 22 мая, после чего билеты поступят в широкую продажу.