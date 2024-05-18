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    16:32, 18 Май 2024 | GMT +6

    В Бельгии отменили продажу билетов на футбольный матч с Израилем

    футбол
    Фото: pexels.com

    Футбольная ассоциация Бельгии прекратила продажу билетов на сентябрьский матч «красных дьяволов» против Израиля в Брюсселе по соображениям безопасности. Об этом передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Ассоциация RBFA «находится в постоянном контакте со службами безопасности, Брюсселем и федеральным правительством», заявили в футбольном союзе Бельгии.

    Матч против Израиля, запланированный на 6 сентября, будет сыгран за закрытыми дверями.

    Продажа билетов на домашние матчи против Франции 14 октября и Италии 14 ноября началась в четверг для членов местных фан-клубов. Приоритетный период заканчивается 22 мая, после чего билеты поступят в широкую продажу.

    - Мы знаем, что стадион имени короля Бодуэна дает огромный импульс нашим «красным дьяволам», поэтому мы рассчитываем на легион болельщиков на наших домашних матчах против Франции и Италии. По поводу матча с Израилем мы находимся в контакте с властями. Безопасность всегда на первом месте, — сказал Пит Вандендрише, генеральный директор бельгийской ассоциации RBFA.

    Теги:
    Футбол Бельгия Мировые новости Израиль
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
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