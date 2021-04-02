В Беларуси создадут собственную вакцину от COVID-19

МИНСК. КАЗИНФОРМ - БЕЛТА - Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение о создании отечественной вакцины против инфекции, вызванной коронавирусом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

Документом предусмотрено выполнение в 2021-2023 годах Министерством здравоохранения и Национальной академией наук комплекса мероприятий по созданию соответствующей вакцины. В частности, определены организации - исполнители работ по ее созданию, основные этапы и источники финансирования этих работ, сроки проведения доклинических и клинических испытаний.

Научные организации Минздрава и НАН, согласно распоряжению, будут оснащены оборудованием и комплектующими изделиями, необходимыми для создания вакцины. Предусмотрена также реконструкция центра экспериментальной и прикладной вирусологии Института биофизики и клеточной инженерии НАН.